От Архангельска до Онеги примерно 200 километров, три часа по грунтовой дороге. Зимой по ледовой переправе можно добраться до деревни Ворзогоры на левом берегу реки Онеги. Приход в Ворзогорах известен с 1578 года. Здесь сохранился единственный на берегу Белого моря «тройник» — две церкви и колокольня. Это Введенская (1793), Никольская (1636) церкви, колокольня и кладбищенская Зосимо-Савватьевская церковь (1850). До революции церкви были снабжены утварью «в достаточной мере», а содержались церкви за счет кружечно-кошелькового сбора. Ворзогоры известны тем, что здесь успешно закончилось высадкой 31 июля 1918 года английских интервентов антибольшевистское восстание, подготовленное местным священником.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ехать до Онеги из Архангельска всего 250 километров, но это худшая из грунтовых дорог Архангельской области. Зимой это не так еще заметно

Владимир Станулевич ИА REGNUM Переправа через реку Онегу намораживается каждую зиму – автомобильного моста через реку нет, хотя он в планах федерального Автодора

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дорога к Ворзогорам плутает по лесу километров 20, забираясь всё выше на высокий беломорский берег, на котором стоит село мореходов. Наконец вдалеке видны церкви и колокольня

При советской власти храмы были закрыты, Никольская церковь использовалась рыбакколхозом как склад зерна, Введенская — как клуб, Зосимо-Савватьевская — как склад комбикормов. В 1930 году священника отправили в ссылку, а в 1937 году другого священника расстреляли.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокольня храмового «тройника»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Туристы на снегоходах любят заканчивать трассу от Архангельска по Белому морю в Ворзогорах

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокола на храмовой колокольне

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лучший вид с колокольни – на соседний Никольский храм и дальние дали за ним

Владимир Станулевич ИА REGNUM Так Введенский храм выглядел три года назад, сейчас на нём установлена центральная главка и крест

Владимир Станулевич ИА REGNUM С колокольни можно осмотреть и деревню

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внизу клуб-библиотека, в котором создан небольшой музей Ворзогор

Владимир Станулевич ИА REGNUM В километре, в снежной пелене – торосы и льды Белого моря

Второе рождение ворзогорских храмов началось, когда здесь появился священник Алексей Яковлев, настоятель одного из московских храмов и руководитель волонтерской организации «Общее Дело». Организация собирает пожертвования и на них делает на сельских храмах противоаварийные работы, которые продлевают им жизнь на десятилетия. Ворзогоры стали наиболее известным примером подобного спасения. Супруга отца Алексея, известный художник Русского Севера Татьяна Юшманова, самую знаменитую свою картину с куполами Никольской церкви написала в Ворзогорах.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма

Владимир Станулевич ИА REGNUM С колхозных времен на окнах Никольского храма вместо решетки – цепи

Владимир Станулевич ИА REGNUM Стараниями «Общего Дела» Никольский храм приведен в порядок, здесь идут службы

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2006-2010 годах на Никольском храме установили две отсутствующие главки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Снег тает на крыше храма, скоро весна

Сначала была восстановлена Никольская церковь, потом купола обрела Введенская. Проект по спасению церквей оказался настолько успешен, что в августе 2019 года Святейший патриарх Кирилл специально посетил Ворзогоры, осмотрел храмы, освятил центральную главку Введенского и передал в храм икону Христа Спасителя.