В начале февраля в Москве завершились работы по восстановлению фасадов двух знаковых домов 30-го и 37-го эпохи Сталинского апмира на площади Гагарина. Об этом рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Василий Иванов ИА REGNUM Дом №30 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Дом №30 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM 30-й и 37-й дома на площади Гагарина

Изначальный проект постройки комплекса на тогда еще Калужской площади был разработан архитекторами Евгением Левинсоном и Иваном Фоминым в 1939 году. Однако, к реализации проекта приступили уже после войны в 1946 под руководством мастерской академика архитектуры Ивана Жолтовского. В начале 1950-х дома были достроены и украшены скульптурами, выполненными мастерской Александра Громова. Всего на домах были размещены 24 фигуры, 16 на доме №30 и 8 на доме №37. Фигуры изображают воинов-победителей, рабочих, колхозниц, инженеров и шахтеров.

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптуры, украшающие дом №30 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Дом №37 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура, украшающая дом №37 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура, украшающая дом №37 на площади Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Дом №37 на площади Гагарина

Отметим, реставрационные работы были начаты в 2018 году и продолжались вплоть до февраля 2020 года.