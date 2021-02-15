После обильного снегопада, накрывшего в выходные (13 и 14 февраля) столичный регион, коммунальные службы и жители города продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия стихии.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Подземный переход
Дарья Антонова ИА REGNUM
Памятник Юрию Долгорукому
Дарья Антонова ИА REGNUM
Манежная площадь

Как сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы, в работах по уборке города от снега задействованы 116 тысяч сотрудников, из них 80 тысяч — рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавильных пунктов работают непрерывно.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зима в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Уборка снега
Дарья Антонова ИА REGNUM
Уборка снега

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зима в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детская площадка полностью накрыта снегом
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машины под снегом после снегопада
Дарья Антонова ИА REGNUM
Раскопка автомобиля

Несмотря на окончание снегопада, на улучшение погоды рассчитывать не стоит. По данным Росгидрометцентра, Москва будет находиться под влиянием холодных воздушных масс в течении недели. Во вторник и среду циклон вновь принесет снег и незначительное ослабление морозов.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сугробы в Москве

Напомним, минувший снегопад в Москве стал одним самых сильнейших за последние полвека. За двое суток в столице выпало 31,3 мм осадков, а высота сугробов в столице увеличилась на 23 сантиметра.