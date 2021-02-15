После обильного снегопада, накрывшего в выходные (13 и 14 февраля) столичный регион, коммунальные службы и жители города продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия стихии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подземный переход

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Юрию Долгорукому

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Как сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы, в работах по уборке города от снега задействованы 116 тысяч сотрудников, из них 80 тысяч — рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавильных пунктов работают непрерывно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка полностью накрыта снегом

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины под снегом после снегопада

Дарья Антонова ИА REGNUM Раскопка автомобиля

Несмотря на окончание снегопада, на улучшение погоды рассчитывать не стоит. По данным Росгидрометцентра, Москва будет находиться под влиянием холодных воздушных масс в течении недели. Во вторник и среду циклон вновь принесет снег и незначительное ослабление морозов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы в Москве

Напомним, минувший снегопад в Москве стал одним самых сильнейших за последние полвека. За двое суток в столице выпало 31,3 мм осадков, а высота сугробов в столице увеличилась на 23 сантиметра.