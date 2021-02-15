В прошедшее воскресенье Москву настигли сильные морозы и снежные завалы. Несмотря на это, некоторые горожане решились посетить Московский зоопарк, который уже открыт для посетителей после карантина. Ограничительные меры всё ещё в силе — билет в зоопарк можно приобрести только онлайн.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Песец

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водоплавающие птицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водоплавающие птицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский зоопарк

В связи с морозами многие животные переведены в крытые помещения, но и в открытых вольерах есть на кого посмотреть. В Московском зоопарке можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, зимующих в Москве. Если в водоемах города красные гуси почти не встречаются, то на прудах Московского зоопарка они образуют пёстрое поле. А среди них — лебеди и другие редкие для северных широт птицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водоплавающие птицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водоплавающие птицы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Андский кондор

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский зоопарк

Животных, устойчивых к морозам, не так много, однако это позволяет получше их разглядеть. Например, заметить, какие у волков и туров неповторимые повадки и характеры. Морские котики во время кормления устраивают настоящее цирковое представление на берегу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кормление морских котиков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кормление морских котиков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кормление морских котиков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двугорбые верблюды

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Панда

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Панда

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Степной кот

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евразийская рысь

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евразийская рысь

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Европейский волк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полярный волк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пони

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Росомаха

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Страус

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кустарниковая собака

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Домашний як

Также с улицы можно подсмотреть за животными в стеклянных павильонах, например за ленивцами и фламинго, обживающими свои искусственные тропики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фламинго в павильоне

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Папуанский пингвин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Папуанский пингвин