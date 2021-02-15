Московский зоопарк в студёную зимнюю пору — фоторепортаж
В прошедшее воскресенье Москву настигли сильные морозы и снежные завалы. Несмотря на это, некоторые горожане решились посетить Московский зоопарк, который уже открыт для посетителей после карантина. Ограничительные меры всё ещё в силе — билет в зоопарк можно приобрести только онлайн.
В связи с морозами многие животные переведены в крытые помещения, но и в открытых вольерах есть на кого посмотреть. В Московском зоопарке можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, зимующих в Москве. Если в водоемах города красные гуси почти не встречаются, то на прудах Московского зоопарка они образуют пёстрое поле. А среди них — лебеди и другие редкие для северных широт птицы.
Животных, устойчивых к морозам, не так много, однако это позволяет получше их разглядеть. Например, заметить, какие у волков и туров неповторимые повадки и характеры. Морские котики во время кормления устраивают настоящее цирковое представление на берегу.
Также с улицы можно подсмотреть за животными в стеклянных павильонах, например за ленивцами и фламинго, обживающими свои искусственные тропики.