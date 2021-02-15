В прошедшее воскресенье Москву настигли сильные морозы и снежные завалы. Несмотря на это, некоторые горожане решились посетить Московский зоопарк, который уже открыт для посетителей после карантина. Ограничительные меры всё ещё в силе — билет в зоопарк можно приобрести только онлайн.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Песец
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Московский зоопарк

В связи с морозами многие животные переведены в крытые помещения, но и в открытых вольерах есть на кого посмотреть. В Московском зоопарке можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, зимующих в Москве. Если в водоемах города красные гуси почти не встречаются, то на прудах Московского зоопарка они образуют пёстрое поле. А среди них — лебеди и другие редкие для северных широт птицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Водоплавающие птицы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Андский кондор
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Московский зоопарк

Животных, устойчивых к морозам, не так много, однако это позволяет получше их разглядеть. Например, заметить, какие у волков и туров неповторимые повадки и характеры. Морские котики во время кормления устраивают настоящее цирковое представление на берегу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кормление морских котиков
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Двугорбые верблюды
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Панда
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Панда
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Степной кот
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Евразийская рысь
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Евразийская рысь
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Европейский волк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Полярный волк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пони
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Росомаха
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Страус
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кустарниковая собака
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Домашний як

Также с улицы можно подсмотреть за животными в стеклянных павильонах, например за ленивцами и фламинго, обживающими свои искусственные тропики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фламинго в павильоне
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Папуанский пингвин
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Папуанский пингвин
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Папуанский пингвин