Петербургские волонтёры отметили День всех влюбленных акцией «С любовью в сердце» — они дарили людям цветы и улыбки у нескольких станций метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце

Дарья Драй ИА REGNUM Подарочные розы

А молодые пары наслаждались красивой зимней погодой и великолепными видами Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные в День всех влюбленных

Праздничное мероприятие, которое городские волонтёры организовали при поддержке благотворительного «Фонда продовольствия «Русь», охватило две станции метро, у которых чаще всего молодые люди назначают встречи — «Петроградская» и «Василеостровская». Именно вблизи этих станций кипит студенческая и культурная жизнь, здесь всегда много молодежи.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце

Дарья Драй ИА REGNUM Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных

Молодые ребята, активисты Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, дарили цветы, праздничные открытки и хорошее настроение тем, кто влюблен.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с розой в День всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина с розой в День всех влюбленных

«Каждый человек в кого-то влюблен, поэтому пускай подаренные волонтерами подарки напомнят горожанам о родных и близких людях», — объяснила смысл акции руководитель Центра Дарья Никитина.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарисованное сердце на льдине

Тем временем влюбленные пары гуляли по петербургским мостам и набережным, многие вышли на припорошенный снегом лёд Невы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара на льдине в акватории Невы

Тут и там появились нарисованные в снегу сердечки.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарисованные сердца на замерзшей Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Нарисованные сердца на замерзшей Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные в День всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Пара на льдине в акватории Невы

А те, кто еще не успел к этому времени поздравить своих любимых, спешили в цветочные магазины. Хотя для того, чтобы подарить цветы, совершенно не обязательно ждать подходящей даты.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветочный магазин

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в цветочном магазине в День всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек с розой в День всех влюбленных

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек с розой в День всех влюбленных