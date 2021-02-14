В Петербурге дарили цветы и рисовали сердца на Неве
Петербургские волонтёры отметили День всех влюбленных акцией «С любовью в сердце» — они дарили людям цветы и улыбки у нескольких станций метрополитена.
А молодые пары наслаждались красивой зимней погодой и великолепными видами Северной столицы.
Праздничное мероприятие, которое городские волонтёры организовали при поддержке благотворительного «Фонда продовольствия «Русь», охватило две станции метро, у которых чаще всего молодые люди назначают встречи — «Петроградская» и «Василеостровская». Именно вблизи этих станций кипит студенческая и культурная жизнь, здесь всегда много молодежи.
Молодые ребята, активисты Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, дарили цветы, праздничные открытки и хорошее настроение тем, кто влюблен.
«Каждый человек в кого-то влюблен, поэтому пускай подаренные волонтерами подарки напомнят горожанам о родных и близких людях», — объяснила смысл акции руководитель Центра Дарья Никитина.
Тем временем влюбленные пары гуляли по петербургским мостам и набережным, многие вышли на припорошенный снегом лёд Невы.
Тут и там появились нарисованные в снегу сердечки.
А те, кто еще не успел к этому времени поздравить своих любимых, спешили в цветочные магазины. Хотя для того, чтобы подарить цветы, совершенно не обязательно ждать подходящей даты.