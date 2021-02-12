В Государственном академическом Малом театре поставили спектакль «Месяц в деревне» по одноименной пьесе И. С. Тургенева. Это история о любви и страсти, о том, как легко разрушить хрупкое равновесие, как сложно всё собрать и вернуть назад, будучи объятым страстью, желанием завладеть предметом своего интереса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская в роли помещицы Натальи Петровны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Дривень в роли друга дома Ракитина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Постановка является режиссерским дебютом Глеба Подгородинского, который рассказал ИА REGNUM об идее возникновения спектакля. «Так, в период весенних ограничений во время пандемии онлайн читали и разбирали пьесу Тургенева. Творческая идея спектакля выросла в итоге до самостоятельной работы. Примерно с августа или с сентября начали репетировать уже на сцене. При выборе этой пьесы всё удачно сложилось и с выбором артистов, что не всегда бывает просто соединить. Я посоветовался с ребятами, а художник-постановщик Мария Рыбасова поверила в нас, поделилась опытом и вдохновила своей верой».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Марин в роли доктора

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разговор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алена Охлупина в роли матери Ислаева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дарья Шевчук и Полина Долинская

«Наталья Петровна — это обычная женщина, как и все, которая может любить и хочет любить. В ней очень много любви — к мужу, к другу. И тут в ней появляются новые чувства. Мужа она любит одной любовью, а любовь, которая появляется к молодому человеку, совсем другая. Наталья Петровна превращается в человека, которым никогда не была. И она не отдает отчёта в своих поступках. И сама себя не узнает. Потому что любовь бывает зла. Порой мы делаем вещи, которые не следует делать. Перечитав пьесу, я не могла полюбить героиню и не могла принять ее, согласиться с ее поступками. Думала, как же так можно подло поступать, это же чужое, так нельзя. А когда начали репетировать, то поняла, что она не могла поступить по-другому. Начала на себя перекладывать всё это эмоционально — и начала чувствовать это на физическом уровне. Наверное, я повзрослела и доросла до этой роли», — делится исполнительница роли помещицы Натальи Петровны актриса Полина Долинская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская и Александр Дривень

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская и Александр Дривень

«Я очень обрадовалась этой роли. Мне понравилось в ней, что вначале Верочка открытая, наивная, а потом появляется перевёртыш образа. Мне пришлось очень эмоционально всё воспринимать, особенно во втором акте. Моя героиня взрослеет, и ты взрослеешь вместе с ней, — говорит исполнительницароли Верочкиактриса Дарья Шевчук. — В итоге героиня начинает чувствовать безысходность, обиду, боль и желание отомстить».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Филатов и Полина Долинская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Месяц в деревне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Верочка и студент

«Роль Верочки интересна переходом от детскости, наивности через переживания к взрослости. Когда мы взрослеем, становимся старше, то черствеем. Каждая репетиция даёт что-то новое — новые эмоции — и расставляет акценты. Есть молодые, а есть взрослые, уставшие от жизни. Вроде всё есть у Натальи Петровны: и имение, и муж, и милый друг. Но ей чего-то не хватает, она что-то ищет. Она из своей ревности, из страсти себя так повела. Хоть И. С. Тургенев писал, что это комедия, но заканчивается всё трагично. Почему-то у всех героев происходит внутренняя борьба, для меня Тургенев в этой пьесе достаточно пастельный, вся борьба происходит внутри самих персонажей», — добавил режиссер-постановщик Глеб Подгородинский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Глеб Подгородинский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дарья Шевчук

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Долинская

Премьеру спектакля покажут в Государственном академическом Малом театре 13 февраля и 21 февраля. Спектакль идет в пяти действиях с одним антрактом, длится в течение трех часов.