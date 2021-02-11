Термальный курорт Аушигер на горячих источниках Кабардино-Балкарии и Пятигорска привлекает туристов дикими сероводородными источниками, которые прозвали «бесстыжими ваннами». Желающие окунуться приезжают в регион Кавказских Минеральных Вод, чтобы получить оздоровительные процедуры и набраться сил на год вперёд. На отроге горы Машук — горе Горячей — есть выходы горячей сероводородной воды. Ванны на их месте — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры. Горячая сероводородная вода расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и снимает стресс. Горячие ванны также полезны и для кожи, обладают заживляющим эффектом. Кроме того, с термальных источников открывается лучший вид на Пятигорск.
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Открытые горячие сероводородные источники на горе Машук
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Термальные источники Кабардино-Балкарии были случайно обнаружены учёными в 50-х годах: в поисках нефти была пробурена скважина глубиной в несколько километров, из которой полилась обогащённая сероводородом вода. Её лечебные свойства повлияли на решение построить возле скважины бассейн. Сейчас вокруг источника под открытым небом располагаются гостиница, кафе и массажный кабинет.
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер