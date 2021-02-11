Термальный курорт Аушигер на горячих источниках Кабардино-Балкарии и Пятигорска привлекает туристов дикими сероводородными источниками, которые прозвали «бесстыжими ваннами». Желающие окунуться приезжают в регион Кавказских Минеральных Вод, чтобы получить оздоровительные процедуры и набраться сил на год вперёд. На отроге горы Машук — горе Горячей — есть выходы горячей сероводородной воды. Ванны на их месте — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры. Горячая сероводородная вода расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и снимает стресс. Горячие ванны также полезны и для кожи, обладают заживляющим эффектом. Кроме того, с термальных источников открывается лучший вид на Пятигорск.

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Открытые горячие сероводородные источники на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Антон Подгайко ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны»

Термальные источники Кабардино-Балкарии были случайно обнаружены учёными в 50-х годах: в поисках нефти была пробурена скважина глубиной в несколько километров, из которой полилась обогащённая сероводородом вода. Её лечебные свойства повлияли на решение построить возле скважины бассейн. Сейчас вокруг источника под открытым небом располагаются гостиница, кафе и массажный кабинет.

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер