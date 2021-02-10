Температурные показатели в столичном регионе продолжают находиться ниже климатической нормы. На Москву надвигается снежная буря с метелями и сильным порывистым ветром. Ожидаемый снегопад может оказаться одним из самых продолжительных за последние три года, сообщает центр «Фобос».

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

В столичной мэрии отметили, что город к надвигающемуся снегопаду и сильным морозам готов. Об этом 10 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В свою очередь, в Департаменте транспорта рекомендуют жителям города пересесть на общественный транспорт.

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Напомним, по заявлению научного руководителя Гидромедцентра России Романа Вильфанда, 11 февраля в столице начнётся сильнейший снегопад, который продлится не менее трёх дней. Ожидается увеличение снежного покрова до 50−55 см.

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Похоладание и снежные завалы в Москве 10 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад и похолодание в Москве вечером 9 февраля