В 2010 году Кудемская узкоколейная железная дорога, на удивление северян, по мнению Форбс вошла в Топ-10 красивейших дорог мира. Видимо фотокорреспондент Форбса прокатился по ней в солнечный день и был поражен красотой природы. Протяженность дороги 35 километров, и ведет она от станции Водогон под Северодвинском в поселок Белое озеро — бывшую ГУЛАГовскую зону.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поездка в солнечный день – счастье для фотографа и всех-всех

Владимир Станулевич ИА REGNUM В теплые дни пассажиры предпочитают открытую платформу со скамьями

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пара минут ‑ и оправление

Содержит железную дорогу Северодвинск, так как в Белое озеро, входящее в границы города, можно попасть только по ней. Несмотря на полную убыточность, Михаил Гмырин, в свою бытность мэром, закупил новые вагончики, а при нынешнем мэре Игоре Скубенко горсовет выделил деньги на замену двигателя на одном тепловозе, и в 2021 году купит второй. Оптимизм растет и от непрерывно укрепляемой песком насыпи, и от свежей краски на вокзале Белого озера.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северодвинск, когда мэром в городе был Михаил Гмырин, приобрел для Кудемской железной дороги новые вагоны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Тепловоз ходит в Белое озеро раз в сутки, и на следующий день обратно

Владимир Станулевич ИА REGNUM Местные жители и «гости Белого озера» желающие попасть в Северодвинск, заранее приходят на станцию, занимают места, прохаживаются по вагонам, забираются в тепловоз — машинисты их не гонят

В теплые дни местные любят созерцать окрестности, развалившись на открытых платформах, пока поезд везет их в Северодвинск. Справа и слева ягодные болота чередуются с грибными лесами, озерца — с огромным Кудемским озером, на льду которого в годы Великой Отечественной войны был военный аэродром.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Болота покрыты ягодами, сборщиков немного — добраться до брусники, клюквы, морошки можно только по «железке»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Болота, в свою очередь, сменяются озерами и озерками

Ближе к городу начинаются дачные поселки в их голой неприглядности. Дачники почему-то считают железную дорогу своим задним двором и свалкой мусора. Городские власти стесняются заслать к избирателям участкового — для установления авторов несанкционированных свалок, чем обесценивают красоту Кудемской дороги. Еще один минус северодвинским начальникам — они не придумали как использовать огромный туристический потенциал Кудемской узкоколейки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дачные поселки у дороги – территория контрастов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Есть коттеджи, есть и домики из десятка досок

Владимир Станулевич ИА REGNUM Работяга-тепловоз отправится на отдых до завтра

Владимир Станулевич ИА REGNUM Счастливые дети прощаются с гостеприимным машинистом

Владимир Станулевич ИА REGNUM Конечная станция Водогон