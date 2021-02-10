Кудемская узкоколейка в ТОП-10 Форбса, но мало кто пользуется ее славой
В 2010 году Кудемская узкоколейная железная дорога, на удивление северян, по мнению Форбс вошла в Топ-10 красивейших дорог мира. Видимо фотокорреспондент Форбса прокатился по ней в солнечный день и был поражен красотой природы. Протяженность дороги 35 километров, и ведет она от станции Водогон под Северодвинском в поселок Белое озеро — бывшую ГУЛАГовскую зону.
Содержит железную дорогу Северодвинск, так как в Белое озеро, входящее в границы города, можно попасть только по ней. Несмотря на полную убыточность, Михаил Гмырин, в свою бытность мэром, закупил новые вагончики, а при нынешнем мэре Игоре Скубенко горсовет выделил деньги на замену двигателя на одном тепловозе, и в 2021 году купит второй. Оптимизм растет и от непрерывно укрепляемой песком насыпи, и от свежей краски на вокзале Белого озера.
В теплые дни местные любят созерцать окрестности, развалившись на открытых платформах, пока поезд везет их в Северодвинск. Справа и слева ягодные болота чередуются с грибными лесами, озерца — с огромным Кудемским озером, на льду которого в годы Великой Отечественной войны был военный аэродром.
Ближе к городу начинаются дачные поселки в их голой неприглядности. Дачники почему-то считают железную дорогу своим задним двором и свалкой мусора. Городские власти стесняются заслать к избирателям участкового — для установления авторов несанкционированных свалок, чем обесценивают красоту Кудемской дороги. Еще один минус северодвинским начальникам — они не придумали как использовать огромный туристический потенциал Кудемской узкоколейки.