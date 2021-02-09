В Театре имени Вахтангова состоялась премьера спектакля «Войцек», поставленного режиссером Хуго Эрикссеном по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Войцек» в постановке Хуго Эрикссена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Войцек — Максим Севриновский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спиртное

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабак

Спектакль «Войцек» в постановке Хуго Эрикссена продолжает цикл постановок режиссеров Мастерской Римаса Туминаса «Театральные параллели. Путешествие в четырёх частях», в основе которого — произведения драматургов зарубежных стран, оказавших прямое или косвенное влияние на мировоззрение Евгения Богратионовича Вахтангова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Войцек — Максим Севриновский, Мария — Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Войцек — Максим Севриновский, Мария — Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария — Ася Домская

В период внутреннего кризиса, когда режиссер Хуго Эрикссен почувствовал, что теряет внутренний нерв и невозможно сделать шаг вперёд, он вдруг вспомнил прочитанную много лет назад пьесу «Войцек». «Впервые я прочел пьесу «Войцек» много лет назад и был обескуражен. Реакция моя была крайне эмоциональна. Я почувствовал в этой пьесе какую-то сконцентрированную пугающую тьму. Тьму, рождающуюся не от бессмысленности этого мира, а от того, куда этот мир погрузился», — поделился Хуго.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лошадь — Алексей Петров, Хозяин балагана — Евгений Пилюгин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доктор — народный артист России, лауреат Государственной премии России Евгений Князев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Севриновский и Евгений Князев

В процессе размышлений ему пришло решение сцены убийства, и тогда «внутренний блок был снят». «Я стал визуализировать эту сцену и ощутил внутреннее дыхание. Тогда уже можно было начинать работать. Ощущение богооставленности, тьмы и метафизики, которая есть у Бюхнера, нельзя разыгрывать как абстрактную притчу, когда все ходят и показывают погрязший во грехе мир. Я хотел найти внятные обстоятельства в этой жизни, соответствующие тому, что есть у Бюхнера», — рассказал режиссер спектакля, отвечая на вопросы журналистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбурмажер — Павел Юдин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Юдин и Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Юдин и Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Севриновский

Действие спектакля перенесено на сто лет вперёд. Эта история происходит в 1921 году, она оказывается «распятой между двух катастроф». «С одной стороны, действие произрастает из того, что случилось, и предвосхищает следующую катастрофу. Распятый мир между Первой и Второй мировыми войнами. А роман героини Марии отражает выбор — выбор Германии. Показалось, что эта история будет внятным каркасом для спектакля. Глобальное отражается в частности», — поделился Хуго с журналистами на пресс-конференции после показа спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Севриновский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ася Домская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У реки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Очищение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Войцек»

Максим Севриновский, рассказывая о своем герое, оправдывает его. «Нужно искать право, дающее тебе возможность сказать, нужно найти мотив, чтобы сказать фразу, — «я тебя очистил». У него, кроме возлюбленной, никого и ничего не было в жизни. Если у человека хватает силы воли, он может пережить и переосмыслить поступок любимой. Убийство случилось не из-за того, что он обиделся, а потому, что, кроме нее, у него никого и ничего не было. Она для него всё. Человек обычный не пойдет на такой поступок. И то, каким сам по себе является герой, и есть оправдание его поступков. Если бы он был более здоровым, адекватными и приспособленным в этом мире, Войцек этого бы не сделал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция после спектакля «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция после спектакля «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция после спектакля «Войцек»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новая сцена Театра имени Вахтангова

Премьера спектакля состоялась 8 февраля в Театре имени Вахтангова. Вместе с режиссером Хуго Эрикссеном над спектаклем работали: художник — Ютта Ротте, композитор — Андрей Бесогонов, художник по свету — Антон Поморев, художник-гример — Ольга Калявина, звукорежиссер — Матвей Родионов. В спектакле играют: Максим Севриновский, Евгений Князев, Ася Домская, Евгений Косырев, Павел Юдин, Василий Цыганцов, Александр Галочкин, Оксана Суркова, Евгений Пилюгин, Алексей Петров, Евгений Кравченко, Ольга Боровская.