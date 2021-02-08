СКА одолел «Йокерит» на родном петербургском льду в матче КХЛ
8 февраля 2021
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Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл 7 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Клуб СКА (Санкт-Петербург) обыграл «Йокерит» (Хельсинки) со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга набрал 74 очка и занимает второе место на Западе. У «Йокерита» 61 очко и пятое место.
Лучшие моменты игры смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Оскар Фантенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки танцуют на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко и игрок «Йокерит» Анттила Марко
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Голы: Хянникяйнен — 3 (О`Нилл, Лев), 11:27 — 0:1. Подколзин — 5 (Хафизуллин, Хуснутдинов), 38:37 — 1:1. Кузьменко — 17 (бол., Бурдасов, Морозов), 42:51 — 2:1. Бурдасов — 23 (Морозов), 53:15 — 3:1. Грант — 6 (О`Нилл, Леписто), 57:18 — 3:2.
Вратари: Самонов — Юкури (56:40 — 57:18, 57:48).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (16+11+8) — 26 (5+10+11).
Судьи: Гофман, Ромасько.
Дарья Драй ИА REGNUM
Зритель на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики радуются забитой шайбе на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Йокерит» на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Марат Хуснутдинов и игрок «Йокерит» Норман Джон
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Йокерит» (Хельсинки)