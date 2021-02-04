Не доезжая до Холмогор порядка пяти километров, на гребне древней морены село Матигоры — столица Двинских земель до Холмогор. Слева, на самой высокой точке гряды, стоит изящная ярко-желтого цвета Воскресенская церковь. Образованную в 1682 году для борьбы с расколом Холмогорскую и Важскую епархию возглавил архиепископ Афанасий Холмогорский. Он развернул широкую программу строительства каменных храмов и построил в Холмогорах Спасо-Преображенский собор, сразу вслед за ним — Воскресенскую церковь в Матигорах.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Воскресенская церковь (1694) села Матигоры Архангельской области – в 20 километрах от родины М. В. Ломоносова в селе Ломоносово

Первая деревянная церковь на этом месте датируется 1597 годом, она сгорела, за ней последовали еще две, но пожары уничтожили и их. В 1686 году по благословению архиепископа Афанасия началась постройка каменной церкви, освященной в 1694 году. Строила ее артель уроженцев Холмогор братьев Стафуровых. Церковь имела 20 саженей в длину, над холодной ее частью возвышалось пять глав, над двумя теплыми пределами имелось по одной главе. К церкви пристроена трехъярусная колокольня с десятью колоколами, из которых самый большой, 105-пудовый, был отлит в 1517 году. В главном храме во имя Воскресения Христова стоял пятиярусный иконостас, сейчас не имеющий икон. Имелись два теплых придельных храма — один в честь Святой Параскевы, другой — Николая Чудотворца. До 1917 года церковь содержалась за счет сдачи в аренду значительного участка церковной земли площадью 15 десятин, годовой доход в 1894 году составлял 879 рублей, что по тем временам было огромной суммой.

Вид церкви с юга

Входные двери Воскресенского храма

Братья Стафуровы, взяв за образец Успенский собор Московского кремля, создали собственный, холмогорский архитектурный и декоративный стиль

Теплый придел Николая Чудотворца с иконостасом

Иконы в Никольском приделе 17-го века, но многократно подновлялись

От пятиярусного иконостаса 17-го века в 2016 году осталось несколько икон

Хотя еще в начале 21-го века иконостас был полностью с иконами

Самым известным событием, связанным с Воскресенской церковью, является рождение около 1695 года в семье ее псаломщика Ивана Сивкова Елены — будущей мамы Михаила Ломоносова. Именно она стала первым учителем Михаила и вдохнула в него непреодолимую тягу к знаниям. Она научила его цифири, буквам, складам, будила воображение рассказами и песнями Русского Севера. В 10-летнем возрасте отец — Василий Дорофеевич Ломоносов — взял сына на морской промысел, и когда они вернулись в 1720 году, то застали мать в горячечном бреду, уже не различавшую людей. Через девять дней по возвращении мужа и сына Елена Ивановна скончалась. До своего ухода в Москву Михайло часто навещал могилу матери, с которой у него были связаны самые теплые воспоминания детства.

В обрамлении северной природы он великолепен