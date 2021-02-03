«Эпоха пара и паруса». В Петербурге показали концепцию парка «Арктика»
В Петербурге 3 февраля презентовали художественную концепцию тематического парка «Арктика», передает корреспондент ИА REGNUM.
Ее показали на базе филиала Музея Мирового океана — ледокола «Красин», которому исполнилось 105 лет. Сейчас это единственный корабль-участник полярных конвоев Второй мировой войны, сохраняющий класс Российского морского регистра судоходства.
Художественную концепцию представили авторы, члены Союза художников России, скульпторы Семен Платонов и Владислав Серов. Они уже имеют солидный опыт создания проектов парковых зон, таких как «Арктическая тропа», «Площадь пяти ангелов» и «Гангут».
Судя по скульптурно-архитектурному макету парка, он будет разделен на шесть локаций, все они находятся на «линии Северного морского пути», кроме входной группы, и посвящены важнейшим вехам развития Арктики.
«Мы хотели, чтобы все пространство парка было единым художественным произведением. Начали с того, что придумали четкий сценарий, разработали жесткий костяк концепции, на него нашли уже шесть локаций — они расположены хронологически, имеют привязку к географическим точкам», — сказал Владислав Серов.
Первая локация знакомит с поморами и малочисленными народами Севера, здесь деревянные конструкции будто вступают в противоборство с ледовой стихией.
Вторая — «Эпоха паруса», первых географических открытий в Арктике. Третья локация — это «Эпоха пара», четвертая — «Рождение полярной авиации», пятая — «Рождение арктического атома». Завершает путешествие композиция «Ворота в Арктику». Каждая локация призвана показать конфликт, поражение или триумф над стихией.