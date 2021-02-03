В Петербурге 3 февраля презентовали художественную концепцию тематического парка «Арктика», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация художественной концепции тематического парка «Арктика»

Ее показали на базе филиала Музея Мирового океана — ледокола «Красин», которому исполнилось 105 лет. Сейчас это единственный корабль-участник полярных конвоев Второй мировой войны, сохраняющий класс Российского морского регистра судоходства.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на набережную с ледокола «Красин»

Художественную концепцию представили авторы, члены Союза художников России, скульпторы Семен Платонов и Владислав Серов. Они уже имеют солидный опыт создания проектов парковых зон, таких как «Арктическая тропа», «Площадь пяти ангелов» и «Гангут».

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Спасательный круг на ледоколе «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Поднятие Андреевского флага в честь 105-летия ледокола «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный митинг в честь 105-летия ледокола «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный митинг в честь 105-летия ледокола «Красин»

Судя по скульптурно-архитектурному макету парка, он будет разделен на шесть локаций, все они находятся на «линии Северного морского пути», кроме входной группы, и посвящены важнейшим вехам развития Арктики.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Рождение Ледокола»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Рождение Ледокола»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Рождение Ледокола»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Рождение Ледокола»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Рождение Ледокола»

«Мы хотели, чтобы все пространство парка было единым художественным произведением. Начали с того, что придумали четкий сценарий, разработали жесткий костяк концепции, на него нашли уже шесть локаций — они расположены хронологически, имеют привязку к географическим точкам», — сказал Владислав Серов.

Дарья Драй ИА REGNUM Один из авторов художественной концепции тематического парка «Арктика» Владислав Серов

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Эпоха паруса» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Эпоха паруса» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Пионеры полярной авиации» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Арктический атом» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Арктический атом» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Первая локация знакомит с поморами и малочисленными народами Севера, здесь деревянные конструкции будто вступают в противоборство с ледовой стихией.

Дарья Драй ИА REGNUM Макет Первопроходцы Арктики презентации художественной концепции тематического парка"Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Триумфальные ворота в Арктику» презентации художественной концепции тематического парка «Арктика»

Вторая — «Эпоха паруса», первых географических открытий в Арктике. Третья локация — это «Эпоха пара», четвертая — «Рождение полярной авиации», пятая — «Рождение арктического атома». Завершает путешествие композиция «Ворота в Арктику». Каждая локация призвана показать конфликт, поражение или триумф над стихией.