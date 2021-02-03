Альплагерь «Джан-Туга» находится в ущелье реки Адыл-Су, правого притока реки Баксан в Кабардино-Балкарии. Там находится базовый лагерь для альпинистов, совершающих восхождения на окрестные вершины.
Кабардино-Балкарская республика, 12 км к югу от посёлка Эльбрус, альплагерь Джантуган на границе с Грузией. Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Местный ледник Джанкуат (Джанкуат-Чиран) стал объектом исследования гляциологов (специалистов, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов) с середины 60-х годов. Также это место используется для тренировок по ледолазанию, сложнейшей части технического альпинизма.
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструктор выдувает снег из ледолазного бура
Инструкторы по альпинизму провешивают ледолазный маршрут на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму учат технике передвижения по льду со страховкой, используя «кошки» и ледовый инструмент, прокладывать ледовый маршрут, всверливая ледолазный бур на карабине, а также устанавливать станции страховки на льду.
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте, и катаются на лыжах.
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат
Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат
Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат