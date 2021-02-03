Альплагерь «Джан-Туга» находится в ущелье реки Адыл-Су, правого притока реки Баксан в Кабардино-Балкарии. Там находится базовый лагерь для альпинистов, совершающих восхождения на окрестные вершины.

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, 12 км к югу от посёлка Эльбрус, альплагерь Джантуган на границе с Грузией. Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Местный ледник Джанкуат (Джанкуат-Чиран) стал объектом исследования гляциологов (специалистов, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов) с середины 60-х годов. Также это место используется для тренировок по ледолазанию, сложнейшей части технического альпинизма.

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор выдувает снег из ледолазного бура

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму провешивают ледолазный маршрут на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Инструкторы по альпинизму учат технике передвижения по льду со страховкой, используя «кошки» и ледовый инструмент, прокладывать ледовый маршрут, всверливая ледолазный бур на карабине, а также устанавливать станции страховки на льду.

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Башкара

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

В перерывах между ледолазанием альпинисты отдыхают в гамаке, подвешенном на ледовом маршруте, и катаются на лыжах.

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструктор по альпинизму катается на горных лыжах по леднику Джанкуат

Антон Подгайко ИА REGNUM Инструкторы по альпинизму проводят обучение ледолазанию на леднике Джанкуат