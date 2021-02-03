В Третьяковской галерее, в Инженерном корпусе, открылась выставка работ «русского парижанина» — художника Константина Кузнецова. Живописец, который органично влился в традицию французского импрессионизма и постимпрессионизма. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись на острове Бель-Иль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Экспозиция составлена из картин, полотна которых хранились в мастерской художника на улице Буассонад в Париже. Большинство работ остались в семье, так как художник не продавал работы в галереях. Картины, свернутые в рулоны, достаточно хорошо сохранились, пролежав около ста лет, они передавались из поколения в поколение.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Усова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна, лето, осень в живописи Константина Кузнецова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

«В связи с дороговизной реставрации и другими сложностями семья художника разрешила создать Фонд Константина Кузнецова, и картины переданы в страну, где родился художник. Реставрация в основном заключалась в замене потрескавшегося лака и нанесении нового слоя лакового покрытия. Мечта семьи — сделать выставку в России»,— рассказала куратор выставки Екатерина Усова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пригород Парижа в работах Константина Кузнецова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мост в Париже

Выставка Константина Кузнецова в России проходит впервые более чем за сто лет. На выставке представлено более 70 работ и архивные материалы. Работы из других музеев невозможно было привезти на экспозицию. Семья художника давно ждала этого события. Работы художника на экспозиции собраны в несколько разделов и организованы по хронологическому и географическому принципу: «Раннее творчество. Конкарно», «Парижские пригороды», «Бретань и Нормандия», «Париж», «Семья. История наследия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семейные фотографии Кузнецовых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Целый зал предоставлен под полотна, написанные на острове Бель-Иль. Это место вдохновляло многих художников, здесь побывали Клод Моне, Анри Матисс, Френсис Обюртен, Максим Мофра, Джон Рассел. Документальные фотографии и специально подготовленный фильм-интервью с внучкой художника Катей расположены в отдельном разделе «Семья. История наследия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Документальный фильм

Константин Кузнецов родился в 1863 году в Нижегородской губернии в семье состоятельного купца. Отказавшись участвовать в семейном бизнесе, он решил заняться любимым делом — рисованием и живописью — и в итоге стал художником. Французские критики считают его «последним рыцарем импрессионизма». Он уехал в Париж в 1896 году. Учился в студии французского академика Фернана Кормона. В этой студии получили академическую школу рисунка Виктор Борисов-Мусатов, Николай Рерих, Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент Ван Гог и другие известные художники. Художник участвовал в знаменитых выставках: Салоне Национального общества изящных искусств, Осеннем салоне и Салоне независимых, а также на выставках в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

Остров Бель-Иль открыл Клод Моне. Много писали об уникальной природе острова, где вода постоянно омывает скалы, а природа изменяет их фантастическим образом. Кузнецов трансформирует импрессионизм в своей манере. Художник дважды ездил на этот остров в 1913 и 1923 годах. Его мазки длинные, и каждый мазок имеет свой характер. Дети вспоминали о мастере, что он может написать картину за один пленэр. В пригороде Парижа Кузнецов ищет уголки природы, чем-то напоминающие Россию. Пишет пейзажи с высоты птичьего полета. В городских пейзажах художника много тумана и мосты, многие из которых уже не существуют в современном мире.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия»

В связи с ограничениями открытие выставки постоянно переносилось, она продлится до 14 марта 2021 года в Третьяковской галерее, в Инженерном корпусе, по адресу Лаврушинский переулок, дом 12.