Почетный караул. Треск залпов парадного расчета. Венки от правительства, президента и многочисленных театральных и культурных коллективов. Гимн России и «Со Святыми упокой»…

Елена Ковачич ИА REGNUM Прощание с народным артистом России Василием Лановым

Прощание с народным артистом России Василием Лановым на Новодевичьем кладбище Москвы.

«Сегодня мы прощаемся с Национальным Героем России, который был окружен бесконечной искренней народной любовью, — отметил в интервью ИА REGNUM артист театра Вахтангова, профессор, народный артист РФ Юрий Шлыков.

Он убежден, что это был «единственный человек в мире, который может поднять людей в атаку сегодня».

«Это еще и человек с убеждениями, гражданин, — подчеркнул коллега Василия Ланового. — Он бесстрашный человек. И второе — почему такая любовь. Он, наверное, единственный человек — носитель идеалов чести, достоинства, веры, справедливости, верности. Он дитя войны, и понятие предательства — самое страшное понятие в его жизни».

Елена Ковачич ИА REGNUM Юрий Шлыков

Елена Ковачич ИА REGNUM Юрий Шлыков

Я спросила, а каково отношение актера к Ельцину, которому сегодня, 1 февраля, исполняется 90 лет. Так вот они совпали во времени и пространстве сегодня.

«Для меня человек, который расстрелял Белый дом, не существует, заканчивается на этом все, — ответил Юрий Шлыков. — Выставить танки и стрелять по людям — для меня это неприемлемо. Я гуманист и это не принимаю. Разобраться в политических играх верхов чрезвычайно сложно, мы мало что знаем. Помните, у нас то был Ленин хороший, то плохой. Сталин был чудовище, нельзя было имени произносить. А теперь он, оказывается, хороший, менеджер замечательный, страну спас. Это колебания. Но то, что человек поставил танки, это нельзя. И то, что он разделил страну, как король Лир, разорвал все связи, и теперь мы хлебаем все это… На уровне обычных людей мы все родные, а на уровне верхов — готовы к войне».

Так уж совпало, что сегодня на мемориальном Новодевичьем кладбище Москвы хоронили великого артиста и патриота Ланового и возлагали цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина (1 февраля у него День рождения). У могилы с надгробием в виде триколора корзины от президента России. Но отношение к этому человеку совсем не такое однозначное, как к новопреставленному рабу Божию Василию.

Лановой, действительно, для всех не только актер, каких нет теперь, но настоящий сын Отечества. Тот, который искренно был за «Крым наш», за Украину, откуда сам родом, но не сепаратную, а ту, что входила в СССР. Вообще за СССР. И Путин за то же. Да и Ельцин как бы «за». Да вот незадача: Борис Николаевич как раз и уничтожил СССР в Беловежской пуще. Подписал келейно документик. И не стало 1/6 части мира. Не стало эпохи СССР, зато ей на смену пришла, как мы теперь уже поняли, эпоха.

Елена Ковачич ИА REGNUM Цветы у могилы первого президента РФ Бориса Ельцина

Елена Ковачич ИА REGNUM Цветы у могилы первого президента РФ Бориса Ельцина

COVID-19

Думаю, если фигура Бориса Ельцина еще у кого-то вызывает разнотолки, то про ковид все думают одинаково — хоть бы не было его! А если задуматься глобально, то ответ есть, за что всем такая радость. Это не причина пандемии, конечно, причины всегда сиюминутные и конкретные. Еще разберутся, возможно. Конечно, никто уж в съеденную десятком китайцев летучую мышь не верит. Но и доказательств рукотворности — таких вот прямых и железобетонных — нет. Есть косвенные: невозможность скрещивания в природе этой самой мыши и панголина, обнаруженный в геноме SARS-CoV-2 фуриновый сайт, дающий возможность вирусу преодолеть межвидовой барьер. Говоря простым языком, проникнуть в организм человека. До этого этот «милый друг» курсировал лишь среди животных. Но это все, как говорится, не в лоб! Только в глаз. А глаза и зрение, а главное, видение у всех разное. Дальтонизм тоже никто не отменял. Как и политику, разведку, экономику и большие деньги. А они, как совсем уж всем ясно, правят миром. И делают то, что вам и не снилось!

Это не о детском прелестном фильме про любовь российских Ромео и Джульетты, это про ковид, так его разэдак!

В терминологии мировой правды, если такая есть, а я думаю, есть, эта зараза — плата за ошибки, которые «не прощают, а смывают кровью». Помните «Кавказскую пленницу»? Ведь были же Сааховы. Они похотливо желали спортивных и хорошеньких молодых девиц, спортсменок, комсомолок и просто красавиц. А потом, как Борис Джонсон, который то отрицал ковид, то, переболев и чуть не отправившись на Небеса, «переобулся в воздухе», как писали СМИ — теперь это state phrase — и начал закручивать гайки. Объявлять локдауны, все запрещать и не пущать.

Так и Ельцин — отлично жил партийным боссом. Но в нужный момент уничтожил свой партбилет и страну, а с ней и людей — умерло-то сколько тогда в бывшем СССР! Не меньше, чем от ковида!

А отпевали этого человека в ХХС — среди многочисленных гостей и СМИ, в центре главного собора России, построенного на месте бассейна, а до того — старого собора в честь Победы в Войне 1812 года над Наполеоном. Так вот, в центре этой выдающейся истории России лежал человек, «выдавшийся» тем, что продал страну за куриные окорочка, ножки Буша, а также за те 30 сребреников, которые потом стали миллиардами «Семьи» и прочих олигархов. Они же, олигархи, сколотили состояния на крови в буквальном смысле слова! Все помнят разборки 90-х и фильм «Бригада».

Ныне автор многих непрощаемых историей ошибок, Борис Ельцин, покоится на Новодевичьем. В качестве надгробия установлен российский триколор в смальте или каком ином красивом и дорогом материале. И покойно ему там! А каково тем, кто не пережил 90-е? Или тем, кто нищенствовал всю оставшуюся жизнь, вложив последние деньги и пресловутые ваучеры Чубайса и компании!!! Они травились этими напичканными гормонами, желтыми от противного жира ножищами Буша! До сих пор вздрагиваю, как их вспоминаю. И виновнику всего этого сегодня возлагают цветы! Да кто? Сам президент Путин. Да, его назначил царь Борис. Да, благодарен, такое бывает. Но душа болит, как подумаю о том, что всей этой дряни в моей жизни могло не быть, если бы не Ельцин или подобные ему! И могло ее не быть в стране. Как могло не быть потом и всяких оранжевых и прочих революций, Донбасса с убитыми малолетними детьми, истории с Крымом — он же реально

Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище

Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище

Наш

Там дворец царский Ливадийский. Там Воронцовский дворец! Там Севастополь и Малая Земля, политая кровью наших предков. Это Россия. А поскольку «Россия — это мы», был такой слоган на «Радио России», то и нашей общей генетической кровью полита эта земля. Она наша, нами отвоеванная, нами отстроенная. А теперь каждый утюг и каждый типа Навальный кричит — не наша земля.

«Нет — наша!»

Всей этой «байды», в том числе и удара в живот Маргариты Юдиной, и вчерашнего самосожжения на Тверской не было бы, если б не Ельцин.

Вдумайтесь в это. В причины и следствия. А не в сиюминутные истории с непонятным отравлением и т. п.

Получается, что такому «герою» почести отдают, 90-летие отмечает страна. Но этого мало: он невольно отбирает «очки» у великого актера — патриота, пушкиниста, затмевая его уход и похороны на том же самом кладбище! Воистину — пути Господни неисповедимы!

Я опросила присутствующих на похоронах, каково их отношение и к Лановому, и к Ельцину. О Василии Семеновиче все говорили только хорошее: великий актер, патриот страны и т. д. А о Ельцине я услышала намек на позитив только в словах одного священника, Отца Николая. Да и то лишь потому, что в Писании сказано — «не суди», вот батюшка и не судит. Ланового он назвал «самым великим актером эпохи», а насчет Бориса Ельцина отметил, что относится к нему негативно:

«Как 90% с россиян к нему относится, так и я отношусь. А из позитивного, хоть народ смеялся, что он неправильно свечки держит, но он со свечой молился. Может, это самое лучшее в его жизни. Он молился, у нас начали храмы, религия возрождаться, кончилась богоборческая эпоха, в этом его заслуга»

Цитата из к/ф «Как закалялась сталь». Реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1956. СССР Василий Лановой в роли Павла Корчагина

Лужники, Москва,1990-е

Впрочем, обычный люд, как говорил сам Борис Ельцин — «однозначно» высказывается о нем. То есть негативно. И общее место — развал СССР. В этом смысле весьма показательны слова бывшего инженера-механика Игоря, ныне пенсионера:

«Такое натворить, это вообще не прощается. Хорошее только сейчас начинают немножко говорить про него. А до этого-то, только плохое было. В результате того, что он натворил, Союз развалился. Что можно тут говорить. Мы все пострадали, весь Советский Союз пострадал. Значит, и я, я же жил в Советском Союзе».

Да, мы жили в Советском Союзе. Но его давно нет. А те, кто сейчас совсем молод, не знают ни про Ельцина, ни про Ланового.

«Ни того, ни другого не знаю, — ответил мне таксист, лет 30-и, — Я тогда маленький был».

И еще: наверное, по-христиански лучше, действительно, не судить. Как мудро заметил один человек у могилы Ельцина, назвавшийся Кобой из Батуми, «он был руководителем страны, сейчас он внизу. Больше я ничего не могу сказать». И добавил — «Я человек, любящий страну, мне не нравилось, что развалилась страна. Но зачем мне его осуждать в его день рождения».

Не буду и я осуждать, хотя это крайне трудно…

А Василию Лановому — Вечная память и со Святыми упокой…