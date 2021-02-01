В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в театре им. Вахтангова, в котором актер прослужил более 60 лет сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в театр им. Вахтангова на церемонию прощания

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр на церемонии прощания

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вынос гроба с телом Ланового из театра

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр на церемонии прощания с Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Церемония прошла в открытом формате, с соблюдением мер безопасности. Проститься с Лановым пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества, а также его родные. Траурную церемонию посетили и возложили цветы Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов, Сергей Собянин, Александр Кибовский,Герман Греф, деятели культуры и актёры Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Евгений Герасимов, Никас Сафронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллеги и друзья провожают Ланового в последний путь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прощальные аплодисменты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Собянин приносит соболезнования сыну Василия Ланового

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семья и друзья Василия Ланового

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Друзья Василия Ланового

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Лепс прощается в Василием Лановым

Василий Лановой до конца жизни прослужил в театре им. Вахтангова, играя в спектаклях ведущие роли. Актёр также сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Алые паруса», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир» и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Лепс приносит соболезнования родным артиста

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нонна Гришаева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Толстой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Напомним, Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.