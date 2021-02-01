В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в театре им. Вахтангова, в котором актер прослужил более 60 лет сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Очередь в театр им. Вахтангова на церемонию прощания
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оркестр на церемонии прощания
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вынос гроба с телом Ланового из театра
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оркестр на церемонии прощания с Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Церемония прошла в открытом формате, с соблюдением мер безопасности. Проститься с Лановым пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества, а также его родные. Траурную церемонию посетили и возложили цветы Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов, Сергей Собянин, Александр Кибовский,Герман Греф, деятели культуры и актёры Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Евгений Герасимов, Никас Сафронов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Коллеги и друзья провожают Ланового в последний путь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прощальные аплодисменты
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Собянин приносит соболезнования сыну Василия Ланового
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Семья и друзья Василия Ланового
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Друзья Василия Ланового
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Григорий Лепс прощается в Василием Лановым
Василий Лановой до конца жизни прослужил в театре им. Вахтангова, играя в спектаклях ведущие роли. Актёр также сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Алые паруса», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир» и другие.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Григорий Лепс приносит соболезнования родным артиста
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Нонна Гришаева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пётр Толстой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Василием Лановым
Напомним, Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.