В столице Чувашии растёт популярность отдыха в Заволжье, которое всегда считалось центром загородного волжского отдыха в Чебоксарах. Зимой здесь почти не заметает снегом лыжные тропы, которые особенно активно утрамбовывают в выходные дни чебоксарцы, утомлённые городской суетой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лыжная аллея

Наталия Николаева ИА REGNUM Указатели для лыжников

Ирина Павлова Лыжная медитация

Наталия Николаева ИА REGNUM В сосновом лесу

Одним из центров загородного зимнего отдыха является посёлок Сосновка. Его облюбовали любители неторопливой лыжной прогулки, которая больше является медитацией на красоты соснового леса, и профессиональные спортсмены, которые лихо пролетают мимо и кажутся начинающим лыжникам суперменами. Для удобства лесной участок утыкан указателями с километражем, чтобы лыжники не только ориентировались между соснами, но и могли понять, сколько километров их пронесло по накатанным колеям.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сосновый бор

Наталия Николаева ИА REGNUM После многокилометрового броска

Наталия Николаева ИА REGNUM Зимняя радость

Наталия Николаева ИА REGNUM Снежный водопад

Наталия Николаева ИА REGNUM Указатель из дерева

Наталия Николаева ИА REGNUM Следы

Здесь же можно услышать рёв снегоходов, детский смех на горках, тявканье и рыки собак. Несмотря на это, лесная чаща быстро «проглатывает» эти звуки, оставляя отдыхающих наедине с собой и природой. Общее умиротворение и благоговение усиливает расположенный здесь храм Николая Чудотворца.

Наталия Николаева ИА REGNUM Храм Николая Чудотворца

Наталия Николаева ИА REGNUM Храм Николая Чудотворца

Наталия Николаева ИА REGNUM Ворота к храму

Наталия Николаева ИА REGNUM На выходе из леса

Наталия Николаева ИА REGNUM На опушке

Отметим, что посёлок Сосновка был образован в 1959 году и передан в административное подчинение Чебоксар в 1973 году. Его площадь превышает 1 тыс. гектаров. Всего в Заволжье насчитывается более 2,1 тыс. гектаров земель. Ранее здесь началась газификация, в результате участки стали ценны не только лесной тишиной, резким свежим воздухом и волжскими просторами, но и рыночной ценой. Отдыхающим остаётся только надеяться, что отдых в Заволжье останется таким же доступным, а лес не огородят железными заборами.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сосны

Наталия Николаева ИА REGNUM Старый великан

Наталия Николаева ИА REGNUM Скромные берёзки на сосновом фоне