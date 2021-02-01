В столице Чувашии растёт популярность отдыха в Заволжье, которое всегда считалось центром загородного волжского отдыха в Чебоксарах. Зимой здесь почти не заметает снегом лыжные тропы, которые особенно активно утрамбовывают в выходные дни чебоксарцы, утомлённые городской суетой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Лыжная аллея
Наталия Николаева ИА REGNUM
Указатели для лыжников
Ирина Павлова
Лыжная медитация
Наталия Николаева ИА REGNUM
В сосновом лесу

Одним из центров загородного зимнего отдыха является посёлок Сосновка. Его облюбовали любители неторопливой лыжной прогулки, которая больше является медитацией на красоты соснового леса, и профессиональные спортсмены, которые лихо пролетают мимо и кажутся начинающим лыжникам суперменами. Для удобства лесной участок утыкан указателями с километражем, чтобы лыжники не только ориентировались между соснами, но и могли понять, сколько километров их пронесло по накатанным колеям.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Сосновый бор
Наталия Николаева ИА REGNUM
После многокилометрового броска
Наталия Николаева ИА REGNUM
Зимняя радость
Наталия Николаева ИА REGNUM
Снежный водопад
Наталия Николаева ИА REGNUM
Указатель из дерева
Наталия Николаева ИА REGNUM
Следы

Здесь же можно услышать рёв снегоходов, детский смех на горках, тявканье и рыки собак. Несмотря на это, лесная чаща быстро «проглатывает» эти звуки, оставляя отдыхающих наедине с собой и природой. Общее умиротворение и благоговение усиливает расположенный здесь храм Николая Чудотворца.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Храм Николая Чудотворца
Наталия Николаева ИА REGNUM
Храм Николая Чудотворца
Наталия Николаева ИА REGNUM
Ворота к храму
Наталия Николаева ИА REGNUM
На выходе из леса
Наталия Николаева ИА REGNUM
На опушке

Отметим, что посёлок Сосновка был образован в 1959 году и передан в административное подчинение Чебоксар в 1973 году. Его площадь превышает 1 тыс. гектаров. Всего в Заволжье насчитывается более 2,1 тыс. гектаров земель. Ранее здесь началась газификация, в результате участки стали ценны не только лесной тишиной, резким свежим воздухом и волжскими просторами, но и рыночной ценой. Отдыхающим остаётся только надеяться, что отдых в Заволжье останется таким же доступным, а лес не огородят железными заборами.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Сосны
Наталия Николаева ИА REGNUM
Старый великан
Наталия Николаева ИА REGNUM
Скромные берёзки на сосновом фоне
Наталия Николаева ИА REGNUM
Под защитой снега