Белое озеро — поселок в 35 километрах от Северодвинска, куда ведет только узкоколейная железная дорога. Один раз в день, в одну сторону ходит тепловоз с вагоном, а летом к нему прицепляют открытую платформу со скамейками. В 2010 году Кудемская узкоколейка, как ее называют официально, вошла в Топ-10 красивейших железных дорог мира по версии Форбс. Кроме того, жители сконструировали десятки мотодрезин и ездят в Северодвинск и обратно.

Владимир Станулевич ИА REGNUM По одной из красивейших в мире железных дорог — Кудемской узкоколейной — можно добраться до поселка Белое озеро. Туда ходит тепловоз с вагоном

Владимир Станулевич ИА REGNUM Летом к тепловозу прицепляют открытую площадку со скамейками

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самое красивое место — километрах в 10 от станции, к которому ведет грунтовая дорога

Владимир Станулевич ИА REGNUM Под колесами — древний белый песок

Самое красивое место поселка — километрах в 10 от станции. Это цепочка озер, почему-то названная одним именем — Конгозеро. Первое из них — с прозрачнейшей водой, песчаным дном, белым песком и соснами на берегах. В солнечный день на 10-метровой глубине видны утонувшие бревна. Обратная сторона прозрачности — мало рыбы, местные называют озеро Безрыбьим, но клюет в соседних. Между озерами — гребень холма, по которому петляет грунтовка. Она упирается в берег реки Урзуги, притока реки Лаи — с ее порогами, перекатами и в конце — Лайским Доком, где в 1922 году построен легендарный «Персей». Спуск на байдарках по Урзуге-Лае считается прекрасным отдыхом на пару дней.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сквозь еловый лес сверкает вода

Владимир Станулевич ИА REGNUM У берега она настолько прозрачная, что кажется ее совсем нет

Владимир Станулевич ИА REGNUM По сторонам дороги — ели, сосны, плутающие дорожки и уводящие в сторону тропинки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Жемчужина окрестностей — цепочка озер

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берега — белый песок и сосны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вода в них так прозрачна, что на глубине видны упавшие бревна

В XVII—XVIII веках здешние края привлекли старообрядцев, основавших в округе несколько скитов. В каждом из них имелась моленная, старопечатные книги чуть не с XVI века, кладбище с резными текстами на крестах, крепкие избы и крепкие люди. К концу XX века деревни-скиты обезлюдели.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В солнечный день можно лечь на песок — смотреть в небо и на качающиеся вершины сосен

Владимир Станулевич ИА REGNUM Оборотная сторона прозрачной воды — мало рыбы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главная опасность неорганизованного туризма — возможные пожары

Но красивейшая природа осталась, и когда-нибудь эти места станут раем для туристов и источником доходов для местных жителей, живущих очень по-скромному.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В беломошнике водятся грибы, но местные жители спозаранку собирают их