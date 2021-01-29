Соломенский лесозавод Карелии и белорусский завод-производитель лесозаготовительной техники «Амкодор — Онего» в Карелии получат дополнительную государственную поддержку. Об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Петрозаводске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин осматривает лесозаготовительную технику

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин с руководством Соломенского лесозавода

Дарья Антонова ИА REGNUM Лесозаготовительная техника «Амкодор —Онего»

По его словам, соответствующие вопросы поднимались на встрече Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко 26 января, на которой главы правительств обсудили темы расширения льгот и развития инвестиционного климата Союзного государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин по время посещения Соломенского лесозавода в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин по время посещения Соломенского лесозавода в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин по время посещения Соломенского лесозавода в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин по время посещения Соломенского лесозавода в Карелии

В 2015 году приказом Минпромторга России «Соломенский лесозавод» был включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. «Амкодор-Онего» входит в белорусский холдинг «Амкодор», который объединяет более 30 предприятий в сфере лесной промышленности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

В рамках специального инвестиционного контракта, заключённого в 2019 году с Минпромторгом России и правительством Карелии, «Амкодор-Онего» реализует проект по созданию импортозамещающего производства лесозаготовительной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Дарья Антонова ИА REGNUM Соломенский лесозавод в Карелии

Мероприятия проекта, включающие строительство завода лесозаготовительной техники среднего и тяжёлого класса, поставки российским и зарубежным производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, включены в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия на 2020−2024 годы.