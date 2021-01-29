Реконструкция и расширение больницы в Петрозаводске затянулось из-за недобросовестных подрядчиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» в Петрозаводске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин во время посещения ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» в Петрозаводске

«Подрядчиков пришлось менять, к сожалению. Не всё было в порядке. И в ситуации сегодня, с которой мы сталкиваемся, очень важно, чтобы люди, которые будут делать проектно-сметную документацию и, собственно говоря, заниматься строительством, честно и профессионально исполняли свои обязанности», — заявил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинет УЗИ

На ремонт и расширение больницы выделено 3,6 млрд рублей. Премьер-министр попросил, чтобы проектно-сметная документация была готова максимум к июню 2021 года.

Согласно плану боль, рядом с действующим стационаром будет построен хирургический корпус, что позволит увеличить число коек для реанимации и разместить лаборатории для исследований. Также у больницы появится будет санитарная авиация — Петрозаводск начнёт принимать больше на себя принимать больных из других районов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врачи ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

Врачи указали, что каждый год в стационар Петрозаводска обращаются около шести тысяч пациентов, что привело к острой нехватке операционных залов — иногда оперировать приходится «на столах».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинет эндоскопии

По плану окончание строительства хирургического корпуса намечена к концу 2023 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин на встрече с врачами ГБУЗ «Больницы скорой медицинской помощи»

Сейчас идёт разработка проектной документации, к августу будет проведена государственная экспертиза проекта, а в течение четвёртого квартала 2021 года будет проведен конкурс на проведение строительно-монтажных работ.