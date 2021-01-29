Музей Москвы открыл двери после второй волны пандемии и показал посетителям работы, представленные на выставке «Музей самоизоляции». Авторы рассказали о том, чем занимались жители города во время весенних ограничений. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Трапкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Степанова А. Здравствуй, новый мир!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Степанова А. Лицо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Летом, после окончания первого периода самоизоляции, музей предложил горожанам поделиться своими историями, предметами, фотографиями, сделанными во время действия ограничений, связанных с пребыванием дома. Искусство для горожан стало островком спасения с психотерапевтическим воздействием. Это выставка-исследование, которая показывает многоступенчатую рефлексию переживания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Самолёт

Уникальный опыт, пережитый горожанами во время ограничений, задокументирован, заархивирован и представлен на выставке. Экспозиция состоит из четырех разделов: «Начало», «Пик», «Плато» и «После».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Егор Той. Явления. 2020

"Самоизоляция стала долгожданной остановкой. Казалось, что событий, информационного шума, рекламы так много, что выливаются через край. Было невозможно перерабатывать всё это каждый день и принимать решения: идти или нет, покупать или нет, читать или нет. Странно это вспоминать, но я была готова к самоизоляции и ждала ее заранее. Совершенно не хотелось выходить из дома, активность раздражала, в голове туман…», — рассказывает свою историю Даша Шифт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алена. Мамонт

Игорь Самолёт делится историей в своей инсталляции с названием «От меня остался ноль. Ни юмора, ни чувств — я выгорел». «Пандемия и самоизоляция заставили людей отказаться от привычного хода вещей и перевели коммуникацию в цифровую среду. Это дало возможность осознать масштабы проникновения в нашу жизнь цифрового сигнала. Наряду с безграничными возможностями пришло и понимание проблем, которые вызывает дистанционная коммуникация. Одна из них — эмоциональное выгорание. Оказалось, что переписка в чатах и работа на онлайн-платформах выматывают не меньше, чем восьмичасовой рабочий день. Самолёт прошел путь от вдохновляющих возможностей до отчуждённости…»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Серафима Пигида

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Киселев. Без названия

Павел Киселев рассказывает о своей работе, сделанной из дерева и акрила, «Без названия». «Данная работа посвящена инфодемии. Часто происходит так, что мы чем-то заболеваем или боимся заболеть, начинаем изучать вопрос и впадаем в панику, так как комментарии псевдоэкспертов просто ужасают. Так же произошло с информацией вокруг коронавируса. Люди были шокированы самим фактом его возникновения, и в результате интернет переполнился огромным количеством информации — как правдивой, так и фейками, а это, в свою очередь, негативно повлияло на психическое состояние людей и борьбу с вирусом. По мере того, как факты, слухи и опасения смешиваются и расходятся, становится трудно получить важную информацию о проблеме. Человек, сидящий на диване, окружен массивом наслаивающихся друг на друга образов…»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции»

Артефакты, графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники, истории — всё это стало частью выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции». Цитата из видео Мастерской Брусникина

Выставка продлится до 11 апреля 2021 года в Музее Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 3.