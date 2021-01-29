Эльбрусский военизированный противолавинный отряд — это структурное подразделение Росгидромета, отдела, который занимается слежением за погодой. Служба размещена в верховьях реки Баксан, посёлке Терскол Кабардино-Балкарии, что рядом с горнолыжными курортами Чегет и Приэльбрусье. Эльбрусский противолавинный отряд отвечает за лавинную безопасность на этих горнолыжных курортах и в близлежащих посёлках (Азау, Терскол, Эльбрус, Тегенекли). Фотограф Антон Подгайко запечатлел работу противолавинной службы.

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская Республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская Республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Кабардино-Балкарская Республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Противолавинная служба наблюдает за снегом с помощью специально установленных меток через бинокль, анализирует ситуацию и воздействует на лавины путем обстрела склонов из 120-мм орудий, заряженных осколочными снарядами, что и вызывает принудительный спуск лавин.

Антон Подгайко ИА REGNUM Начальник службы противолавинного воздействия Олег Остапцов

Антон Подгайко ИА REGNUM Противолавинная служба наблюдает за снегом с помощью специально установленных меток

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Антон Подгайко ИА REGNUM Начальник службы противолавинного воздействия слежения Игорь Комаров

Антон Подгайко ИА REGNUM На лавины воздействуют путем обстрела склонов из 120-мм орудий, заряженных осколочными снарядами

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда

Такие противолавинные воздействия происходят каждую зиму, но как часто — зависит от фактической погоды. На образование лавин влияет много факторов, включая количество снега и перепады температур. Обстрел лавин осуществляется точечно и не наносит вреда окружающей среде. На время воздействия перекрывается дорога и воздушное движение над районом.

Антон Подгайко ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда