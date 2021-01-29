Стражи гор — работа противолавинного отряда
Эльбрусский военизированный противолавинный отряд — это структурное подразделение Росгидромета, отдела, который занимается слежением за погодой. Служба размещена в верховьях реки Баксан, посёлке Терскол Кабардино-Балкарии, что рядом с горнолыжными курортами Чегет и Приэльбрусье. Эльбрусский противолавинный отряд отвечает за лавинную безопасность на этих горнолыжных курортах и в близлежащих посёлках (Азау, Терскол, Эльбрус, Тегенекли). Фотограф Антон Подгайко запечатлел работу противолавинной службы.
Противолавинная служба наблюдает за снегом с помощью специально установленных меток через бинокль, анализирует ситуацию и воздействует на лавины путем обстрела склонов из 120-мм орудий, заряженных осколочными снарядами, что и вызывает принудительный спуск лавин.
Такие противолавинные воздействия происходят каждую зиму, но как часто — зависит от фактической погоды. На образование лавин влияет много факторов, включая количество снега и перепады температур. Обстрел лавин осуществляется точечно и не наносит вреда окружающей среде. На время воздействия перекрывается дорога и воздушное движение над районом.