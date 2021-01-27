В 1700 году Россия начала войну со Швецией, целью которой был выход России к Балтийскому морю. Пока единственным портом был Архангельск, сотни торговых кораблей, богатые Гостиные дворы и здешние верфи искушали шведов покончить с ним одним ударом. Петр Первый повелел строить в устье Северной Двины первую бастионную крепость России. Ключевую помощь в этом деле царю оказал архиепископ Холмогорский Афанасий, отдав на стройку огромные запасы камня и кирпичей. На случай прихода шведов на строительной площадке поставили четыре артиллерийских батареи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Новодвинская крепость поставлена на острове Линской прилук, возле судоходного в XVIII веке Никольского русла Северной Двины

Владимир Станулевич ИА REGNUM Если навигатор врет, можно обратиться к местным жителям с вопросом: «Где крепость?»

25 июня 1701 к устью Двины подошла шведская эскадра из 7 вымпелов с десантом. Шведы захватили в море несколько поморских лодей с целью найти знакомого с двинским фарватером кормщика. После угроз согласие дал Иван Седунов по прозвищу Ряб. Вперед отправили три наиболее легких шведских корабля, которые внезапно появились у места будущей крепости. Однако головной корабль сел на мель напротив батарей, за ним второй. Кормщик Седунов был шведами расстрелян, но, будучи раненным, спасся вплавь. Бой длился 12 часов, шведы оставили севшие на мель корабли и на третьем ушли к эскадре, которая отправилась восвояси.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Через крепостной ров перекинут мост. Он на планах крепости XVIII-XIX веков, и решал задачу отступления гарнизона или подхода подкреплений

Владимир Станулевич ИА REGNUM Переправа на остров летом на пароме, зимой по понтону, переброшенному через реку Маймаксу

Владимир Станулевич ИА REGNUM Время на дорогу к крепости можно коротать, осматривая островные деревни

Владимир Станулевич ИА REGNUM Перед крепостным рвом дома поселка Конвейер, где жили работники колонии

До 1863 года крепость была вооружена пушками и имела гарнизон. Затем по Высочайшему указу была упразднена и передана Архангельской епархии. Камни укреплений стали разбирать на ремонт церквей. При советской власти здесь создали детский лагерь-коммуну, затем исправительно-трудовое учреждение. После ликвидации в 2006 году учреждения УФСИН, крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Комендантский дом – наиболее хорошо сохранившееся крепостное здание, где наверное разместиться музейная экспозиция

Владимир Станулевич ИА REGNUM Двинские ворота крепости встречают путешественников добравшихся по реке. Их состояние лучше Летних ворот, но также требует реставрации

Владимир Станулевич ИА REGNUM Напротив моста, в печальном состоянии, Летние ворота крепости

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рогаточный бастион крепости

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каменная кладка Рогаточного бастиона частично обрушилась

В сентябре 2020 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, договорился о реставрации крепости. По словам заведующего отделом военной истории музея Игоря Гостева, реставрация в первую очередь требуется двум воротам крепости, комендантскому дому и пороховому погребу. Необходимо удалить с территории крепости сотни тонн строительного мусора. Не менее важно за счет внебюджетных источников построить кафе, туалеты, причал для парохода «Гоголь» и катеров. На месте Петропавловской церкви, где высится памятный крест, поставить церковь или часовню.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На территории крепостного двора со времен УФСИНа остались сотни тонн строительного мусора

Владимир Станулевич ИА REGNUM На месте разрушенной крепостной Петропавловской церкви установлен памятный крест

Владимир Станулевич ИА REGNUM На ближайшем к морю Флажном бастионе – лучший вид на реку и место сражения 25 июня 1701 года

Владимир Станулевич ИА REGNUM Со смотровой площадки Флажного бастиона лучший обзор на двор крепости и пороховой погреб