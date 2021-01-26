Фотограф Антон Подгайко запечатлел редкое явление — снежную и солнечную зиму в Пятигорске. Горы Машук и Горячая встретили туристов снегопадами.

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на гору Юца и Эльбрус

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на посёлок Горячеводский с горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Курортная зона на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Курортная зона на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы поднимаются на вершину горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на Пятигорск и Главный Кавказский хребет с вершины Машука

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука

Антон Подгайко ИА REGNUM Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители ждут автобус в Минеральные Воды. Из-за снегопада работа общественного транспорта стала нестабильной

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы гуляют по воинскому мемориалу

Антон Подгайко ИА REGNUM Девушка гуляет с собакой по одной из улиц города во время снегопада

Антон Подгайко ИА REGNUM Сторож банка расчищает сугробы перед входом в здание

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители гуляют по площади Ленина

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители гуляют по площади Ленина

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители радуются снегопаду, которые бывают очень редко, играют в снегу

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы осматривают памятник генералу Ермолову

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители гуляют в Комсомольском парке во время снегопада

Антон Подгайко ИА REGNUM Жители гуляют в Комсомольском парке во время снегопада