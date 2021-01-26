Незыблемый Машук под редким снегом — зима пришла в Пятигорск
26 января 2021
Фотограф Антон Подгайко запечатлел редкое явление — снежную и солнечную зиму в Пятигорске. Горы Машук и Горячая встретили туристов снегопадами.
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на гору Юца и Эльбрус
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на посёлок Горячеводский с горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Курортная зона на горе Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Курортная зона на горе Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы поднимаются на вершину горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по курортной зоне на отроге горы Машук — горе Горячей
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на Пятигорск и Главный Кавказский хребет с вершины Машука
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют и осматривают достопримечательности на вершине горы Машук
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука
Антон Подгайко ИА REGNUM
Вид на горы Юца, Джуца и Эльбрус с вершины Машука
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители ждут автобус в Минеральные Воды. Из-за снегопада работа общественного транспорта стала нестабильной
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы гуляют по воинскому мемориалу
Антон Подгайко ИА REGNUM
Девушка гуляет с собакой по одной из улиц города во время снегопада
Антон Подгайко ИА REGNUM
Сторож банка расчищает сугробы перед входом в здание
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители гуляют по площади Ленина
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители гуляют по площади Ленина
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители радуются снегопаду, которые бывают очень редко, играют в снегу
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы осматривают памятник генералу Ермолову
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители гуляют в Комсомольском парке во время снегопада
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители гуляют в Комсомольском парке во время снегопада
Антон Подгайко ИА REGNUM
Жители города на главной пешеходной улице — проспекте Кирова