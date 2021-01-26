На маленькой сцене кукольного театра имени Сергея Образцова прошел пресс-показ спектакля «Гадкий утёнок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разговор с уткой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В кустах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гнезде

«Театр тем и интересен, что каждый раз можно что-то переделать и даже сыграть сюжет наоборот, переставив конец вперёд. Театр — он живой», — говорит режиссер Борис Константинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся ходить

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся ходить

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся ходить

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся прыгать

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся плавать

В спектакле рассказана история о птенце, родившемся в утином гнезде, который отличался от других птенцов своей некрасивой внешностью. Весь птичий двор смеется над ним, а он долго терпит нападки, но потом уходит. В странствии он сталкивается с опасностями и преодолевает один трудности, зимует в лесу. А весной встречает прекрасных лебедей и восхищается ими.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утята учатся плавать

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лебединое яйцо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утка и птенцы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гадкий утенок

«Андерсена очень люблю, как мне кажется, что он пишет сказки, в которых поднимает темы для взрослых. Задача режиссера — адаптировать сказку под кукольного персонажа. В сказке Андерсена есть отрицательный персонаж птичница, которая в нашем спектакле играла почти маму для гадкого утёнка. Главная героиня актриса Юля с удовольствием согласилась играть доброго персонажа. Гадкий утенок в спектакле, как бы за ним ни присматривали, всё равно находит свой путь, чтобы стать лебедем», — рассказал режиссер Борис Константинов. Музыку к спектаклю написал Николай Шамшин, вдохновленный народными датскими песнями. Сказку рассказывают актеры Юлия Бобровская и Артур Арутюнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Индоутка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разговор с индюком

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непоседа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гадкий утенок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Птицы

Кукольный театр разговаривает со зрителем не текстом автора, а подтекстом. В спектакле также очень важен художник. Художник-постановщик Александра Громова создала на сцене мир, который совпал с придуманными образами режиссера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У старушки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лебедь

В самом спектакле, кроме игры, очень много работы, которую зритель не должен видеть, и это нужно еще отработать до показа премьеры 29 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Борис Константинов