От Гадкого утенка до Лебедя — фоторепортаж из театра кукол
На маленькой сцене кукольного театра имени Сергея Образцова прошел пресс-показ спектакля «Гадкий утёнок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
«Театр тем и интересен, что каждый раз можно что-то переделать и даже сыграть сюжет наоборот, переставив конец вперёд. Театр — он живой», — говорит режиссер Борис Константинов.
В спектакле рассказана история о птенце, родившемся в утином гнезде, который отличался от других птенцов своей некрасивой внешностью. Весь птичий двор смеется над ним, а он долго терпит нападки, но потом уходит. В странствии он сталкивается с опасностями и преодолевает один трудности, зимует в лесу. А весной встречает прекрасных лебедей и восхищается ими.
«Андерсена очень люблю, как мне кажется, что он пишет сказки, в которых поднимает темы для взрослых. Задача режиссера — адаптировать сказку под кукольного персонажа. В сказке Андерсена есть отрицательный персонаж птичница, которая в нашем спектакле играла почти маму для гадкого утёнка. Главная героиня актриса Юля с удовольствием согласилась играть доброго персонажа. Гадкий утенок в спектакле, как бы за ним ни присматривали, всё равно находит свой путь, чтобы стать лебедем», — рассказал режиссер Борис Константинов. Музыку к спектаклю написал Николай Шамшин, вдохновленный народными датскими песнями. Сказку рассказывают актеры Юлия Бобровская и Артур Арутюнов.
Кукольный театр разговаривает со зрителем не текстом автора, а подтекстом. В спектакле также очень важен художник. Художник-постановщик Александра Громова создала на сцене мир, который совпал с придуманными образами режиссера.
В самом спектакле, кроме игры, очень много работы, которую зритель не должен видеть, и это нужно еще отработать до показа премьеры 29 января.