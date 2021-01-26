На маленькой сцене кукольного театра имени Сергея Образцова прошел пресс-показ спектакля «Гадкий утёнок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разговор с уткой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В кустах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В гнезде

«Театр тем и интересен, что каждый раз можно что-то переделать и даже сыграть сюжет наоборот, переставив конец вперёд. Театр — он живой», — говорит режиссер Борис Константинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся ходить
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся ходить
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся ходить
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся прыгать
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся плавать

В спектакле рассказана история о птенце, родившемся в утином гнезде, который отличался от других птенцов своей некрасивой внешностью. Весь птичий двор смеется над ним, а он долго терпит нападки, но потом уходит. В странствии он сталкивается с опасностями и преодолевает один трудности, зимует в лесу. А весной встречает прекрасных лебедей и восхищается ими.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утята учатся плавать
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лебединое яйцо
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утка и птенцы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гадкий утенок

«Андерсена очень люблю, как мне кажется, что он пишет сказки, в которых поднимает темы для взрослых. Задача режиссера — адаптировать сказку под кукольного персонажа. В сказке Андерсена есть отрицательный персонаж птичница, которая в нашем спектакле играла почти маму для гадкого утёнка. Главная героиня актриса Юля с удовольствием согласилась играть доброго персонажа. Гадкий утенок в спектакле, как бы за ним ни присматривали, всё равно находит свой путь, чтобы стать лебедем», — рассказал режиссер Борис Константинов. Музыку к спектаклю написал Николай Шамшин, вдохновленный народными датскими песнями. Сказку рассказывают актеры Юлия Бобровская и Артур Арутюнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Индоутка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разговор с индюком
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Непоседа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гадкий утенок
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Птицы

Кукольный театр разговаривает со зрителем не текстом автора, а подтекстом. В спектакле также очень важен художник. Художник-постановщик Александра Громова создала на сцене мир, который совпал с придуманными образами режиссера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У старушки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зима
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лебедь

В самом спектакле, кроме игры, очень много работы, которую зритель не должен видеть, и это нужно еще отработать до показа премьеры 29 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Режиссер Борис Константинов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Актеры Юлия Бобровская и Артур Арутюнов