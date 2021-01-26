Новая трактовка пьесы Островского «Лес» в МХАТе им.Горького — фоторепортаж
В МХАТе имени Максима Горького состоялась девятая премьера сезона постановки «Лес» пьесы Александра Островского. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
Режиссер спектакля Виктор Крамер является также художником спектакля. В новой постановке классический «Лес» состоит из знаков, интерпретаций и условностей. Для Крамера нет понятия «классика»: в любом материале, каким бы актуальным он не оставался, всегда есть архаика. И режиссер пытается смыть пыль времени, чтобы современный зритель живо, остро и с интересом реагировал на текст — на то, что волнует, тревожит, заставляет сегодня смеяться или плакать. Режиссер убрал из текста Островского устаревшие слова и фразы.
Если лес воспринимать как образ, а не только как экологический элемент, вот то, во что мы превратили свою душу — в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга, рассказывает режиссер.
«Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие — два спившихся актера Несчастливцев и Счастливцев», — говорит режиссер.
Задумка режиссера — в спектакле, где Раиса Гурмыжская руководит домашним хором. Роль героини играла Татьяна Поппе, изначально ее репетировала Надежда Маркина, но за пять дней до премьеры она заболела.
Андрей Мерзликин сыграл роль Геннадия Несчастливцева. Роль Аркадия Счастливцева с удовольствием воплотил на сцене артист Григорий Сиятвинда. Дуэт в спектакле живет театром как видом искусства, без чего жизнь для них невозможна, отметил Мерзликин, рассказывая о персонажах. Артисты в спектакле падают на самое дно, они ищут спасения в прошлом, приезжая на малую родину. Но она уже разрушена. В конце спектакля автор всё же оставляет надежду на возможное спасение. Единственный росток попадает в почву, а из него может прорасти будущая жизнь.
Пьеса «Лес» написана в 1871 году Александром Николаевичем Островским. Это время пореформенной России и нарождающейся буржуазии, крушения патриархальной морали и духовной пустоты. В обществе отсутствуют нравственные искания, люди делятся на аморальных и чистых.
В усадьбе помещицы Гурмыжской, распродающей лес и тратящей выручку на свои увлечения, живет и ее бедная племянница, которой Гурмыжская и не думает помочь. В усадьбе появляются два артиста, один из которых — Несчастливцев, тоже племянник Гурмыжской, обедневший и поступивший на сцену. Но в сцену превращается вся усадьба, где разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.