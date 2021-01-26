В МХАТе имени Максима Горького состоялась девятая премьера сезона постановки «Лес» пьесы Александра Островского. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хор Раисы Гурмыжской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На дне

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин

Режиссер спектакля Виктор Крамер является также художником спектакля. В новой постановке классический «Лес» состоит из знаков, интерпретаций и условностей. Для Крамера нет понятия «классика»: в любом материале, каким бы актуальным он не оставался, всегда есть архаика. И режиссер пытается смыть пыль времени, чтобы современный зритель живо, остро и с интересом реагировал на текст — на то, что волнует, тревожит, заставляет сегодня смеяться или плакать. Режиссер убрал из текста Островского устаревшие слова и фразы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопилка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На лесопилке

Если лес воспринимать как образ, а не только как экологический элемент, вот то, во что мы превратили свою душу — в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга, рассказывает режиссер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Счастливцев и Несчастливцев в гостях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карп, лакей Гурмыжской — Александр Карпенко и Счастливцев — Григорий Сиятвинда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В усадьбе Гурмыжской

«Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие — два спившихся актера Несчастливцев и Счастливцев», — говорит режиссер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Несчастливцев — Андрей Мерзликин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Несчастливцев — Андрей Мерзликин и Аксинья Даниловна (Аксюша) – Елизавета Базыкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лес»

Задумка режиссера — в спектакле, где Раиса Гурмыжская руководит домашним хором. Роль героини играла Татьяна Поппе, изначально ее репетировала Надежда Маркина, но за пять дней до премьеры она заболела.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Сергеевич Буланов — Роман Титов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свадьба

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общество

Андрей Мерзликин сыграл роль Геннадия Несчастливцева. Роль Аркадия Счастливцева с удовольствием воплотил на сцене артист Григорий Сиятвинда. Дуэт в спектакле живет театром как видом искусства, без чего жизнь для них невозможна, отметил Мерзликин, рассказывая о персонажах. Артисты в спектакле падают на самое дно, они ищут спасения в прошлом, приезжая на малую родину. Но она уже разрушена. В конце спектакля автор всё же оставляет надежду на возможное спасение. Единственный росток попадает в почву, а из него может прорасти будущая жизнь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес превращается в труху

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общество

Пьеса «Лес» написана в 1871 году Александром Николаевичем Островским. Это время пореформенной России и нарождающейся буржуазии, крушения патриархальной морали и духовной пустоты. В обществе отсутствуют нравственные искания, люди делятся на аморальных и чистых.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Режиссер Виктор Крамер и актеры

В усадьбе помещицы Гурмыжской, распродающей лес и тратящей выручку на свои увлечения, живет и ее бедная племянница, которой Гурмыжская и не думает помочь. В усадьбе появляются два артиста, один из которых — Несчастливцев, тоже племянник Гурмыжской, обедневший и поступивший на сцену. Но в сцену превращается вся усадьба, где разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.