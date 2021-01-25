Впервые Верхняя Тойма упоминается в 1137 году, эта дата официально считается временем основания поселения. В средние века часть Двинских земель принадлежала Великому Новгороду, а часть — Ростову Великому, передавшему их позднее Великому Княжеству Московскому. Растущее могущество Москвы сталкивалось на Севере с интересами Новгорода. Нижняя Тойма была за новгородцев, а Верхняя — за Москву. В конце XV века, когда Иван III присоединил Новгород, оказалось, что Верхняя Тойма сделала правильный выбор. Москва даровала северянам свободу, сделав их «черносошными» крестьянами, и на Севере на долгие 500 лет воцарилась тишина.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Верхняя Тойма на правом, высоком берегу Северной Двины, а дорога из Архангельска на левом — это основная проблема райцентра

Владимир Станулевич ИА REGNUM Через реку автотранспорт перевозят несколько паромов, а безлошадных – моторки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Конкуренция между ними привела к тому, что переправа стоит сравнительно немного

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село разрезано посередине глубоким оврагом. На его склоне, что выше по течению Северной Двины, со времен Гражданской войны располагается госпитальный городок

Владимир Станулевич ИА REGNUM На склоне оврага ниже по течению реки недавно поставили церковь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Через овраг перекинут изящный, на высоких сваях-опорах деревянный мостик

Кровавое колесо Гражданской войны и интервенции 1918−1920 годов прокатились мимо Верхней Тоймы. Летом 1919 года фронт остановился в 40 км от нее, а в селе расположились госпиталь и штаб Северо-Двинской бригады РККА. Осенью 1918 года отсюда по Выйскому тракту вышел отряд в 100 бойцов под командованием Алексея Щенникова, открывший против белых и интервентов на Пинеге еще один фронт сопротивления.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 1989 году в центре Верхней Тоймы установлен памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Владимир Станулевич ИА REGNUM По нескольку сыновей и братьев в каждой верхнетоемской семье не вернулись с фронта

В центре Верхней Тоймы установлен памятный камень в честь жертв репрессий

Владимир Станулевич ИА REGNUM Редакция районной газеты «Заря» занимает здание, в котором в годы Гражданской войны располагался штаб дивизии

«Прославил» Верхнюю Тойму в 1935 году писатель Михаил Пришвин. Он с сыном отправился по рекам Северной Двине и Пинеге. Некоторые села похвалил, другие нещадно раскритиковал. Тойме не повезло — писателя поселили в гостинице с полчищами клопов, а посреди ночи пытались подселить пару «усталых путников». Впечатление было испорчено, что Пришвин и записал в дневнике, ставшем основой повести «Берендеева чаща».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Гостинца в Тойме такая же проблемная как во времена Пришвина

В 1920—1930-х годах Верхнетоемский район стал цехом «всесоюзной лесопилки». Во время Великой Отечественной войны из 7000 призывников-верхнетоемцев 4500 не вернулись с фронта. Сейчас здесь, как почти везде на Севере, сельское хозяйство умерло, промышленности кроме лесозаготовок нет, зарплату получают бюджетники. Недавно на берегу Северной Двины поставили Троицкую деревянную церковь, в селе работает краеведческий музей, неподалеку от памятника павшим в годы Великой Отечественной войны установили камень в память жертв репрессий. Гостиница такая же проблемная как во времена М.Пришвина. Верхняя Тойма красиво стоит на высоком правом берегу Северной Двины — прорезанная глубоким оврагом, с переброшенным изящным мостиком. Но дорога из Архангельска в Котлас на левом берегу, и 3 месяца — в ледостав и половодье, верхнетоемцы отрезаны от «цивилизации».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Районный музей в основном собрал экспонаты этнографической тематики

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здание районной администрации – по виду самое современное в Верхней Тойме. В годы советской власти его построили на месте снесенной каменной Троицкой церкви и древнего кладбища