Река Емца, приток Северной Двины в Архангельской области — часть древнего водного пути из Новгорода в Заволочье, будущую Двинскую землю. Ее исток в 2 километрах от реки Онеги, из которой новгородские ушкуйники Емецким волоком тащили свои лодки-ушкуи в Емцу, и по ней попадали в Северную Двину.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мелководная река Емца в Архангельской области – часть древнейшего водного пути из Новгорода в Заволочье, будущие Двинские земли. Примерно на середине ее длины расположен поселок Емца

Владимир Станулевич ИА REGNUM Для жителей поселка Емца река – центральная улица

Примерно на середине 200-километровой реки расположен поселок Емца, крупнейшими «градообразующими» объектами которого являются учреждение УФСИН и мост на железной дороге Архангельск-Москва. В ноябре 1919 года за мост шли жестокие бои между наступавшими белыми и державшими оборону красными. Мост красные не удержали, но взорвали его, чем задержали наступление белых на Плесецк. Окрестности до сих пор изборождены следами окопов, ходов сообщения и блиндажей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В поселке два «градообразующих» объекта – железнодорожный мост и учреждение УФСИНа

Владимир Станулевич ИА REGNUM Емца – порожистая река, опасная для лодок. Иногда они терпят крушение, как эта емецкая лодочка под железнодорожным мостом

Но самое интересное для путешественника — емецкие лодки. В поселке их десятки, и весной-осенью все они лежат на берегах Емцы. Это длинные, плоскодонные, с высокими бортами, лодки с подвесным мотором. Корпус их делают из фанеры, а последнее время из алюминия. Такая конструкция идеально подходит для мелководной, с каменистым дном, быстрым течением и порогами, Емцы. Длинный узкий корпус лодки хорошо держит курс, и преодолевает пороги. Прототип емецких суденышек — древнейшая лодка-долбленка, сделанная из ствола дерева.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Все емецкие лодки одной конструкции, и, чтобы отличить одну от другой, их красят в разные, яркие цвета

Владимир Станулевич ИА REGNUM Все берега в поселке заняты лодками

Владимир Станулевич ИА REGNUM Емецкая лодка – это плоскодонная, с высокими бортами и кормовым транцем для подвесного мотора, лодка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Держат лодки не на воде, как на других реках, а вытаскивают на берег

Владимир Станулевич ИА REGNUM Раньше ее корпус делали из фанеры

Владимир Станулевич ИА REGNUM А теперь чаще – из алюминия

После осмотра Емцы, старого водного пути, возникают сомнения — ушкуи ли были транспортом новгородских покорителей Заволочья. Историки пишут, что ушкуй — наборная лодка с V образным днищем килограммов на 500 весом. Пройти Емцу, даже по высокой воде, на таком груженом ушкуе практически невозможно. Возникают версии об использовании новгородцами легких лодок из бересты, или плоскодонок, подобных лодкам из поселка Емца. Получается емецкая лодка — потомок по прямой линии не только от древней долбленки, но еще и наследница судов новгородских создателей Русского Севера.