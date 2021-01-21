Три месяца изоляции: Андрианов остров напротив Архангельска
С начала новгородской колонизации Заволочья, которое позже называли Двинскими землями, русские занимали заливные луга на перекрестках водных путей. Таким образом обеспечивался контроль за большой территорией, торговля, высокие урожаи и пастбища на лессовых землях. Идеальной территорией для заселения была дельта Северной Двины.
Одним из первых поселений в дельте реки стало село Вознесение на Андриановом острове. Единственным селом с церковным названием оно стало после строительства здесь, в начале XVI века, церкви Вознесения Христова. Острова на Северной Двине «гуляют», сейчас остров лежит напротив Архангельска, за Северной Двиной.
Почему-то островные села более ухоженные, чем на материке — здесь меньше брошенных, развалившихся домов. Хотя работы, кроме бюджетной, на острове давно нет. Почтальон, школьный учитель, участковый, медсестра в ФАПе, завклубом, библиотекарь, глава поселковой администрации — вот вся работа, где получают зарплату островитяне. Поэтому село становится все более «дачным вариантом» для жителей Архангельска.
В город переселяются еще по одной причине — 3 месяца в году, в половодье и ледостав, остров отрезан от материка. На работу или учебу с Андрианова в город не добраться даже на моторке. Но в недоступности есть и плюсы — улицы села чисты, трава выстрижена как английский газон, нет шатающихся с пивком и свалок. Летом здешние дома — идеальные дачи, теплоход в Архангельск ходит каждый час, деревья, свежий воздух, экологически чистый огород, баня и деревенская изба с печками.