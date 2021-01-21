С начала новгородской колонизации Заволочья, которое позже называли Двинскими землями, русские занимали заливные луга на перекрестках водных путей. Таким образом обеспечивался контроль за большой территорией, торговля, высокие урожаи и пастбища на лессовых землях. Идеальной территорией для заселения была дельта Северной Двины.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Заросшие протоки – идеальное место для банек, ныряния в прорубь и полоскания белья

Владимир Станулевич ИА REGNUM Остановки теплоходов на Андриановом острове, что за Северной Двиной от Архангельска, такие же, как и автобусные в городе, только на понтоне

Владимир Станулевич ИА REGNUM С острова на остров можно перебраться и на лодке – бесплатно и в любое время суток

Одним из первых поселений в дельте реки стало село Вознесение на Андриановом острове. Единственным селом с церковным названием оно стало после строительства здесь, в начале XVI века, церкви Вознесения Христова. Острова на Северной Двине «гуляют», сейчас остров лежит напротив Архангельска, за Северной Двиной.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Низкие доходы и бережение здоровья – и вот на берегах проток жители Вознесенья строят теплицы и разбивают огороды

Владимир Станулевич ИА REGNUM Нет ни одного северного села, где памятник павшим на Великой Отечественной войне землякам зарос травой

Владимир Станулевич ИА REGNUM Несколько погибших в каждой семьи – такую цену заплатили за Победу северяне

Почему-то островные села более ухоженные, чем на материке — здесь меньше брошенных, развалившихся домов. Хотя работы, кроме бюджетной, на острове давно нет. Почтальон, школьный учитель, участковый, медсестра в ФАПе, завклубом, библиотекарь, глава поселковой администрации — вот вся работа, где получают зарплату островитяне. Поэтому село становится все более «дачным вариантом» для жителей Архангельска.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самый аккуратный дом в Вознесенье – поселковая администрация

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вознесенье становится все более «дачным вариантом». Летом сюда к родственникам-островитянам приезжают сотни архангелогородцев

Владимир Станулевич ИА REGNUM Улицы Вознесенья выстрижены как английский газон

Владимир Станулевич ИА REGNUM Что-то морское видится в таком козырьке над крыльцом дома на острове

В город переселяются еще по одной причине — 3 месяца в году, в половодье и ледостав, остров отрезан от материка. На работу или учебу с Андрианова в город не добраться даже на моторке. Но в недоступности есть и плюсы — улицы села чисты, трава выстрижена как английский газон, нет шатающихся с пивком и свалок. Летом здешние дома — идеальные дачи, теплоход в Архангельск ходит каждый час, деревья, свежий воздух, экологически чистый огород, баня и деревенская изба с печками.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Остров разрезан несколькими заросшими потоками, через которые живописно перекинуты мостики и понтоны