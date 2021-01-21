Патракеевка — центр села в 47 километрах севернее Архангельска. С запада от студеных ветров Белого моря она прикрыта островом Мудьюг и мелеющим Сухим морем, с севера — болотами, с востока и юга — лесами. По легенде название села связано с его бывшим владельцем XV века — новгородским землевладельцем Афанасием Патракеевым. В 1471 году Двинские земли у Новгорода отняла Москва, и почему-то отсчет жизни поселения повели с этой даты, хотя Патракеевка минимум на пару веков старше.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Патракеевка – центр села в 47 километрах севернее Архангельска. С запада от студеных ветров Белого моря она прикрыта островом Мудьюг и мелеющим Сухим морем, с севера – болотами, с востока и юга – лесами

Многие века жители занимались морским промыслом, и среди прочего ловлей семги. Свидетельство морских корней патракеевцев — десятки лодок по берегам реки Мудьюги. И сейчас в деревне отделение рыбаколхоза имени М.И.Калинина ловит в сезон 2 тонны этой деликатесной рыбы. Патракеевские мореходы строили здесь свои суда — крупнейшими из которых были шхуны на несколько сотен тонн водоизмещения.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Местной достопримечательностью является хлипкий мостик через реку Мудьюгу

Владимир Станулевич ИА REGNUM Многие века жители занимались морским промыслом, и среди прочего ловлей семги. И сейчас в деревне отделение рыбакколхоза имени М.И.Калинина ловит в сезон 2 тонны этой деликатесной рыбы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Свидетельство морских корней патракеевцев – десятки лодок по берегам реки Мудьюги

Когда в 1920 году советская власть пришла в эти края, часть судовладельцев погрузились нас свои шхуны и ушла в Норвегию, а большинство нашли свое «место под солнцем» в советских пароходствах. Этот период социальной ломки застал корреспондент областной газеты «Правда Севера» Аркадий Гайдар. В 1930 году он побывал в Патракеевке, и написал очерк «Шумит Мудьюга» о бедняках и кулаках поморского села.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Чтят патракеевцы и своих погибших в годы Великой Отечественной войны земляков

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самое современное здание Патракеевки – средняя школа, в которой – музей села

Владимир Станулевич ИА REGNUM В центре Патракеевки музей под открытым небом – стенды с фотографиями и биографиями капитанов начиная с XVIII века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Морю посвящали себя многие поколения жителей Патракеевки – ныне живущим есть чем гордиться

Владимир Станулевич ИА REGNUM Морю посвящали себя многие поколения жителей Патракеевки – ныне живущим есть чем гордиться

В Патракеевке есть жилой дом бывшего председателя сельсовета, в котором останавливался пролетарский журналист и писатель.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Патракеевке есть жилой дом бывшего председателя сельсовета , в котором останавливался пролетарский журналист и писатель Аркадия Гайдар

Владимир Станулевич ИА REGNUM Период социальной ломки 1920-1930-х застал корреспондент областной газеты «Правда Севера» Аркадий Гайдар. В 1930 году он побывал в Патракеевке, и написал очерк «Шумит Мудьюга» о бедняках и кулаках поморского села

В каждой семье сохранились мореходные традиции — кто-то работает на траулере в Мурманске, кто-то штурмам дальнего плавания, кто-то на соломбальской «Красной Кузнице» слесарем. На чердаках и в шкафах в каждом доме можно найти фотографии с якорями нескольких крепких мужчин в морской форме.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Еще одна достопримечательность – пожарная машина ГАЗ 1950-х годов. Ее бы привести в порядок и поставить в центре села, но она прячется на окраинах

Владимир Станулевич ИА REGNUM Любимое средство передвижения патракеевцев – каракаты или вездеходы

Хороший школьный музей, собрали с чердаков двух патракеевских домов. Там и фотографии шхун и мореходов, портреты капитанов и судовладельцев.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Хороший школьный музей, собрали с чердаков двух патракеевских домов. Там и фотографии шхун и мореходов, портреты капитанов и судовладельцев

Владимир Станулевич ИА REGNUM На чердаках и в шкафах в каждом доме можно найти фотографии с якорями нескольких крепких мужчин в морской форме

Владимир Станулевич ИА REGNUM Под стать морю и размеры мореходов – в школьном музее показывают домотканую рубаху XIX размера XXXXL