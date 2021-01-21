В Москве открыты пункты вакцинации в торговых центрах — фоторепортаж
В Москве проходит массовая вакцинация населения от COVID-19. Пункты приема добровольной вакцинации 20 января открылись в торговых центрах «Город» и «Океания». Фоторепортаж ИА REGNUM с первого дня приема в ТЦ.
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В медицинском пункте вакцинация проводится дежурными выездными бригадами бесплатно. Люди, желающие вакцинироваться, заполняют анкету. Волонтеры и сотрудники МФЦ консультируют по основным вопросам и на регистрационной стойке вносят данные в компьютер. Далее — осмотр и консультация врача. Заполняется и выдаётся на руки сертификат, в котором делаются отметки о прохождении вакцинации.
Сотрудники пункта вакцинации рассказали о прохождении процедуры. Вакцина хранится в холодильнике. Примерно за 40 минут до использования ее размораживают. Одна упаковка рассчитана на пять доз. После введения вакцины нужно подождать 30 минут в комнате ожидания, чтобы понять, как организм реагирует на введённый препарат. Вторая доза вакцины вводится через 21 день (плюс-минус один день).
Основной поток людей, пришедших вакцинироваться, приходится на час пик. В день открытия в среднем в очереди стоят около 45 минут в ТЦ «Океания» и около 35 минут в ТЦ «Город» (в связи с меньшей проходимостью).
Отметим, что вакцинация в пунктах, расположенных в ТЦ «Город» и «Океания», проходит с 20 января по 26 января включительно. График работы выездных бригад можно посмотреть на сайте мэра Москвы.