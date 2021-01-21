На Новой сцене театра имени Вахтангова прошел пресс-показ премьерного спектакля «Ромул Великий» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке Уланбека Баялиева. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бюсты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камердинер

Дюрренматт написал пьесу после войны, в 1948 году, и обозначил ее — «исторически недостоверная комедия». В 1957 году пьеса была переписана и в новой редакции получила широкую известность. Автор пьесы считал комедию единственным жанром, который в состоянии отобразить современность. Дюрренматт сам себя называл «самым мрачным комедиографом из всех существующих».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ромул — Владимир Симонов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Трагические уроки Второй мировой войны, ощущение бессмысленности бытия, несостоятельности надежд на изменение жизни — сделали трагикомический фарс востребованным жанром. Ирония и парадоксальность отличают Дюрренматта, остро переживавшего несовершенство человека и абсурдность мироустройства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яна Соболевская, Владимир Симонов, Владислав Демченко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владислав Демченко

Режиссер Уланбек Баялиев отмечает, что пьеса написана современно, остроумно, но нужен большой артист на главную роль. Владимир Симонов — один из немногих, кто в равной степени владеет и комическим, и трагическим жанрами, и особенным юмором. Владимир Александрович заинтересовался текстом, начались репетиции, восторг от первого прочтения сменялся тотальным непониманием, как с этим быть? Мы назвали приёмы Дюрренматта «перельмановской игрой». Вроде всё просто, но это уже высшая математика, и решение задачи лежит совсем в иной плоскости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Симонов

Политическое кредо Великого Ромула — ничего не делать: Рим давно умер, и не стоит жертвовать собой ради мертвеца, не стоит сражаться за мираж. Основное занятие императора — это разведение кур. За 20 лет правления он стал профессиональным куроводом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рея — Евгения Ивашова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Единственная цель в правлении Ромула — это развалить империю. На слова дочери: «Наша беззаветная любовь к Родине сделала Рим великим», — Ромул отвечает: «Но наша любовь не сделала Рим хорошим. Своими добродетелями мы откармливали изверга». На обвинения своих министров в измене Родине Ромул отвечает: «Рим сам себе изменил. Он знал правду, а предпочел силу. Он знал человечность, а предпочел тиранию».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ромул Великий»

Римский император бездействует, так как понимает, что от его выбора уже ничего не зависит. Всё, что он может, — это своим бездействием приблизить победу германцев. Чтобы дождаться своей смерти. Но, встретившись с Одоакром — германским вождем, Ромул узнает, что он тоже «куровод» и желает присягнуть на верность римскому императору, чтобы спасти свой народ от государства-тирана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зеркало

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Откровенные разговоры

В команде создателей спектакля: художник-постановщик — Евгения Шутина, художник по свету —Тарас Михалевский, художник-гримёр — Ольга Калявина, звуковой дизайн — Руслан Кнушевицкий, помощник режиссёра — Наталья Меньшикова. Музыка для спектакля была написана Фаустасом Латенасом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новая сцена Театра Вахтангова. Вход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр Вахтангова

В заглавной роли — народный артист России Владимир Симонов. В спектакле играют: Яна Соболевская, Евгения Ивашова, Владислав Демченко, Сергей Пинегин, Олег Лопухов, Евгений Косырев, Олег Форостенко, Виталий Семёнов, Владимир Логвинов, Максим Севриновский, Сергей Батаев, Павел Тэхэда Кардэнас, Денис Бондаренко, Артём Пархоменко.