Исторически недостоверная комедия в Театре Вахтангова — фоторепортаж
На Новой сцене театра имени Вахтангова прошел пресс-показ премьерного спектакля «Ромул Великий» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке Уланбека Баялиева. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
Дюрренматт написал пьесу после войны, в 1948 году, и обозначил ее — «исторически недостоверная комедия». В 1957 году пьеса была переписана и в новой редакции получила широкую известность. Автор пьесы считал комедию единственным жанром, который в состоянии отобразить современность. Дюрренматт сам себя называл «самым мрачным комедиографом из всех существующих».
Трагические уроки Второй мировой войны, ощущение бессмысленности бытия, несостоятельности надежд на изменение жизни — сделали трагикомический фарс востребованным жанром. Ирония и парадоксальность отличают Дюрренматта, остро переживавшего несовершенство человека и абсурдность мироустройства.
Режиссер Уланбек Баялиев отмечает, что пьеса написана современно, остроумно, но нужен большой артист на главную роль. Владимир Симонов — один из немногих, кто в равной степени владеет и комическим, и трагическим жанрами, и особенным юмором. Владимир Александрович заинтересовался текстом, начались репетиции, восторг от первого прочтения сменялся тотальным непониманием, как с этим быть? Мы назвали приёмы Дюрренматта «перельмановской игрой». Вроде всё просто, но это уже высшая математика, и решение задачи лежит совсем в иной плоскости.
Политическое кредо Великого Ромула — ничего не делать: Рим давно умер, и не стоит жертвовать собой ради мертвеца, не стоит сражаться за мираж. Основное занятие императора — это разведение кур. За 20 лет правления он стал профессиональным куроводом.
Единственная цель в правлении Ромула — это развалить империю. На слова дочери: «Наша беззаветная любовь к Родине сделала Рим великим», — Ромул отвечает: «Но наша любовь не сделала Рим хорошим. Своими добродетелями мы откармливали изверга». На обвинения своих министров в измене Родине Ромул отвечает: «Рим сам себе изменил. Он знал правду, а предпочел силу. Он знал человечность, а предпочел тиранию».
Римский император бездействует, так как понимает, что от его выбора уже ничего не зависит. Всё, что он может, — это своим бездействием приблизить победу германцев. Чтобы дождаться своей смерти. Но, встретившись с Одоакром — германским вождем, Ромул узнает, что он тоже «куровод» и желает присягнуть на верность римскому императору, чтобы спасти свой народ от государства-тирана.
В команде создателей спектакля: художник-постановщик — Евгения Шутина, художник по свету —Тарас Михалевский, художник-гримёр — Ольга Калявина, звуковой дизайн — Руслан Кнушевицкий, помощник режиссёра — Наталья Меньшикова. Музыка для спектакля была написана Фаустасом Латенасом.
В заглавной роли — народный артист России Владимир Симонов. В спектакле играют: Яна Соболевская, Евгения Ивашова, Владислав Демченко, Сергей Пинегин, Олег Лопухов, Евгений Косырев, Олег Форостенко, Виталий Семёнов, Владимир Логвинов, Максим Севриновский, Сергей Батаев, Павел Тэхэда Кардэнас, Денис Бондаренко, Артём Пархоменко.