Из ночи в день: крещенские купания в Петербурге и Ленобласти — фоторепортаж
Центром традиционных крещенских купаний в Петербурге всегда является купель на Неве, у пляжа Петропавловской крепости. К ней приезжают посмотреть или окунуться первые лица города, другие известные люди, ее снимают телевизионщики. Так было и в этом году.
Но фотокорреспондент ИА REGNUM отправился совсем в другие места: вечером 18 января — на окраину Петербурга, в поселок Стрельна Петродворцового района, а днем 19 января — в поселок Вырица Гатчинского района Ленинградской области.
В Стрельне, у церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке, как уже сообщалось, всё проходило организованно и без лишнего ажиотажа.
Дежурившие у купели сотрудники МЧС рассказали, что в этом году желающих окунуться в прорубь оказалось намного меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, люди вняли словам священников, порекомендовавших прихожанам и всем «сочувствующим» поберечь здоровье и лучше просто прийти в храм вместо ныряния в прорубь.
По подсчетам спасателей, в купель в Стрельне в крещенский сочельник окунался примерно один человек в две минуты, что не создавало очереди и суеты, давало возможность подготовиться и самим участникам обряда, и тем, кто обеспечивал их безопасность.
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В поселке Вырица, в Храме Казанской иконы Божьей Матери, как и везде в Крещение, главным событием были не купания, а служба в честь одного из важнейших православных праздников.
По окончании службы, около полудня, священнослужители освятили воду в купели, сооруженной на пляже «Шудибиль» на реке Оредеж. Купель была украшена ледяными крестом и скульптурами, а также еловыми ветками.
К этому времени жители поселка Вырица уже собрались в ожидании начала омовений. Буквально за первый час основная масса участников обряда успела окунуться в купель. На второй и третий часы количество желающих сделать это значительно сократилось.
Многие жители решили составить компанию смельчакам — подбадривали их и фотографировали на память. Сотрудники спасательных служб дежурили на месте купаний и при необходимости оказывали помощь при выходе из проруби.
Также рядом с местом купаний был разбит пункт обогрева, где люди могли переодеться и выпить горячего чая.
Погода в Крещение, в отличие от прошлого года, выдалась морозная, как раз для Крещенских купаний. А пейзаж заснеженного хвойного леса добавлял всем участникам праздника нужного настроения.