Центром традиционных крещенских купаний в Петербурге всегда является купель на Неве, у пляжа Петропавловской крепости. К ней приезжают посмотреть или окунуться первые лица города, другие известные люди, ее снимают телевизионщики. Так было и в этом году.

Но фотокорреспондент ИА REGNUM отправился совсем в другие места: вечером 18 января — на окраину Петербурга, в поселок Стрельна Петродворцового района, а днем 19 января — в поселок Вырица Гатчинского района Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяной крест рядом с купелью во время Крещенских купаний

В Стрельне, у церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке, как уже сообщалось, всё проходило организованно и без лишнего ажиотажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы окунаются в купель во время Крещенских купаний

Дежурившие у купели сотрудники МЧС рассказали, что в этом году желающих окунуться в прорубь оказалось намного меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, люди вняли словам священников, порекомендовавших прихожанам и всем «сочувствующим» поберечь здоровье и лучше просто прийти в храм вместо ныряния в прорубь.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время Крещенских купаний в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы окунаются в купель во время Крещенских купаний

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы окунаются в купель во время Крещенских купаний

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время Крещенских купаний в Петербурге

По подсчетам спасателей, в купель в Стрельне в крещенский сочельник окунался примерно один человек в две минуты, что не создавало очереди и суеты, давало возможность подготовиться и самим участникам обряда, и тем, кто обеспечивал их безопасность.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины во время Крещенских купаний в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины во время Крещенских купаний в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины во время Крещенских купаний в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт обогрева во время Крещенских купаний в Петербурге

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В поселке Вырица, в Храме Казанской иконы Божьей Матери, как и везде в Крещение, главным событием были не купания, а служба в честь одного из важнейших православных праздников.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Казанской иконы Божьей Матери

Дарья Драй ИА REGNUM Купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Священнослужители освящают воду в купели в поселке Вырица Ленинградской области

По окончании службы, около полудня, священнослужители освятили воду в купели, сооруженной на пляже «Шудибиль» на реке Оредеж. Купель была украшена ледяными крестом и скульптурами, а также еловыми ветками.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Вырица Ленинградской области

К этому времени жители поселка Вырица уже собрались в ожидании начала омовений. Буквально за первый час основная масса участников обряда успела окунуться в купель. На второй и третий часы количество желающих сделать это значительно сократилось.

Дарья Драй ИА REGNUM Священнослужители освящают воду в купели в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Священнослужители освящают воду в купели в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Крест в купели

Дарья Драй ИА REGNUM Крест в купели

Многие жители решили составить компанию смельчакам — подбадривали их и фотографировали на память. Сотрудники спасательных служб дежурили на месте купаний и при необходимости оказывали помощь при выходе из проруби.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Вырица Ленинградской области

Также рядом с местом купаний был разбит пункт обогрева, где люди могли переодеться и выпить горячего чая.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина окунается в купель в поселке Вырица Ленинградской области

Погода в Крещение, в отличие от прошлого года, выдалась морозная, как раз для Крещенских купаний. А пейзаж заснеженного хвойного леса добавлял всем участникам праздника нужного настроения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяной крест у купели

Дарья Драй ИА REGNUM Купель в поселке Вырица Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Поселок Вырица в Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Поселок Вырица в Ленинградской области