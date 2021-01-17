В Санкт-Петербурге в воскресенье, 17 января, вновь продолжилась давняя городская традиция — запускать в выходные бесплатные электрички в красивейшие места Ленинградской области для любителей беговых лыж и других зимних видов спорта.

В прошлую зиму она фактически прервалась из-за аномально тёплой зимы и почти полного отсутствия снега. «Лыжные стрелы» назначались, но затем раз за разом вынужденно отменялись по погодным условиям.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний хвойный лес

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Лыжная стрела»

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Лыжная стрела»

В этот сезон, к счастью, в Петербурге и области в достатке и мороза, и снега. И первый же «вылет» вызвал настоящий ажиотаж среди петербуржцев, соскучившихся по настоящему зимнему удовольствию.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжник во время прогулки на пригородной лыжной трассе

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные сосны

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная лыжная трасса

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжник в зимнем лесу

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники во время прогулки на пригородной лыжной трассе

Сегодня с Финляндского и Московского вокзалов более двух тысяч петербуржцев отправились на «Лыжных стрелах», соответственно, в поселки Орехово и Шапки. За группой, отправившейся в сторону Карельского перешейка с Финляндского вокзала, наблюдала фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники на Финляндском вокзале перед отправлением электрички «Лыжная стрела»

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники на Финляндском вокзале перед отправлением электрички «Лыжная стрела»

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня лыжникам, среди которых были целые семьи, большие компании и коллективы коллег по работе, были предложены на выбор три дистанции — 5, 10 и 15 километров. Отдельный пешеходный маршрут по зимнему лесу разработали для любителей популярной в Северной столице скандинавской ходьбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово

…Первые «Лыжные стрелы» были запущены в Ленинграде в послевоенном 1948 году. В 1990-е годы, на фоне отрицания всего советского, развала и разрухи, замечательную ленинградскую традицию, казалось, «похоронили». Возродить ее удалось только в 2008 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники и ходоки идут к трассам

«Мне очень тепло на душе, что такое происходит. И мы обязательно будем продолжать это делать из года в год. Придумаем похожую историю на лето», — заявил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, который вместе с другими пробежал на лыжах 15 километров.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжник в зимнем лесу

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок катается на лыжах в зимнем лесу

Лыжник в зимнем лесу

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники в зимнем лесу

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники в зимнем лесу

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок катается на лыжах в сосновом лесу

Следующие «Лыжные стрелы» в Орехово и Шапки будут организованы в субботу, 23 января. Акция будет проходить каждые выходные вплоть до марта, всего планируется запустить десять «стрел».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Лыжная стрела»

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Лыжная стрела»

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Лыжная стрела»

Получить посадочные талоны на электропоезда можно в отделах (секторах) физической культуры и спорта администраций районов Санкт‑Петербурга, либо в уполномоченных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных администрациям районов.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный деревянный дом

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный деревянный дом

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный деревянный дом