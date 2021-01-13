Орхидеи уже зацвели: зимний отпуск эпохи карантина
В тропики меня тянет и вне карантина, но я в них не езжу. А новогодние каникулы этого года в Петербурге отличились тем, что закрылись даже музеи, а из открытого оказался доступен Ботанический сад. И тропический маршрут оранжереи (субтропический остался на другой раз).
Запоминать все названия всех растений, которые встречаются на тропическом маршруте, дело для неботаника совершенно безнадежное. Кажется, их там тысячи. Но группы растений запомнить просто, например эпифиты, с которых мы начинаем прогулку по оранжерее.
Эпифиты — это такие растения, которые растут на других растениях. Не путать с паразитами: эпифиты от своих носителей никаких питательных веществ не получают. Эпифиты выглядят, как парящие гнёзда.
У нас такое можно найти разве что в цветочных магазинах, а здесь растёт на берегу водоёма, с полным эффектом присутствия в естественной среде обитания. Хотя впечатление, что всё растёт само, мягко говоря, обманчиво.
Сюда уже не подняться: проход закрыт.
Радостные фонарики физалиса украсят любое помещение, а в наших широтах их даже можно вырастить в саду.
Тут уже чувствуешь себя, как в тропическом лесу.
При входе в африканский сектор посетитель понимает: Новый год — он и в Африке Новый год.
Зацвели тут не только орхидеи. Трогать такого пушистика не рекомендуется. У опунции полно невидимых глазу колючек, выковыривать которые из пальцев — особое удовольствие (нет, в оранжерее я их не гладила, это из прошлого опыта).
Такое бы — да на компьютер.
Оказывается, опунции бывают ползучими.
А агавы вполне себе колючи. Их название идёт от греческой мифологии и одноименной женщины, которая не поверила в божественное происхождение Диониса, за что тот ее покарал безумием. Современные мексиканцы делают из агавы текилу. И заменитель сахара.
Это тоже агава, похожая на ядовитого инопланетного осьминога.
Ну, а это наш чемпион, первый по размеру и весу шаровидный кактус — эхинокактус Грузона. В диаметре достигает полутора метров, а в весе — нескольких тонн.
Солнце сквозь эту листву не проглядывает: над стеклянной крышей — типичный питерский сероватый день.
А эта «пальма» хорошо растёт в городских квартирах. Только не до таких размеров.
А вот это растение называется «Сейба великолепная», оно родом из Бразилии. Когда оно вырастает, становится похоже на огромную бутыль, отчего и получило народное название «бутылочное дерево».
В тропическом парке.
Розовая орхидея.
Пошли водные растения.
Местный бассейн тоже не лишён новогоднего оформления.
Тут сразу тянет вспомнить что-нибудь из японской поэзии.
Бананы, кстати, зреют тут же.
Возможно, бросать монетами в эту ракушку — не самая лучшая идея, но бросают.
Оранжерея прекрасна. Красота, зелень, подвижнический труд людей, которые создают эту красоту и поддерживают. А когда выходишь наружу, то видишь с разительным контрастом, как снаружи выглядит пристанище всего этого кусочка целой планеты.
Бедственное положение зданий петербургского Ботанического сада — старая и больная история, и вновь напомнить о ней будет не лишним. Особенно сейчас, когда такая серьезная ставка делается на развитие внутреннего туризма, было бы весьма впору привести гордость города и страны в соответствующее ее статусу состояние.