В тропики меня тянет и вне карантина, но я в них не езжу. А новогодние каникулы этого года в Петербурге отличились тем, что закрылись даже музеи, а из открытого оказался доступен Ботанический сад. И тропический маршрут оранжереи (субтропический остался на другой раз).

Запоминать все названия всех растений, которые встречаются на тропическом маршруте, дело для неботаника совершенно безнадежное. Кажется, их там тысячи. Но группы растений запомнить просто, например эпифиты, с которых мы начинаем прогулку по оранжерее.

Эпифиты — это такие растения, которые растут на других растениях. Не путать с паразитами: эпифиты от своих носителей никаких питательных веществ не получают. Эпифиты выглядят, как парящие гнёзда.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тут даже видно название: аглаоморфа коронанс

У нас такое можно найти разве что в цветочных магазинах, а здесь растёт на берегу водоёма, с полным эффектом присутствия в естественной среде обитания. Хотя впечатление, что всё растёт само, мягко говоря, обманчиво.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы Ботанического сада

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы Ботанического сада

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы Ботанического сада

Сюда уже не подняться: проход закрыт.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сюда уже не подняться: проход закрыт

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пальмовый зонтик

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Орхидея и пика

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Запах у них слабый, но цветут красиво

Радостные фонарики физалиса украсят любое помещение, а в наших широтах их даже можно вырастить в саду.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Физалис

Тут уже чувствуешь себя, как в тропическом лесу.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Растения Ботсада

При входе в африканский сектор посетитель понимает: Новый год — он и в Африке Новый год.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Массивные опунции в два человеческих роста

Дарья Юдкевич ИА REGNUM При входе в африканский сектор посетитель понимает: Новый год — он и в Африке Новый год

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Новый год в Африке

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Немного концептуального декора

Зацвели тут не только орхидеи. Трогать такого пушистика не рекомендуется. У опунции полно невидимых глазу колючек, выковыривать которые из пальцев — особое удовольствие (нет, в оранжерее я их не гладила, это из прошлого опыта).

Такое бы — да на компьютер.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Такое бы — да на компьютер

Оказывается, опунции бывают ползучими.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Оказывается, опунции бывают ползучими

А агавы вполне себе колючи. Их название идёт от греческой мифологии и одноименной женщины, которая не поверила в божественное происхождение Диониса, за что тот ее покарал безумием. Современные мексиканцы делают из агавы текилу. И заменитель сахара.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Шип агавы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Агава

Это тоже агава, похожая на ядовитого инопланетного осьминога.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Агава

Ну, а это наш чемпион, первый по размеру и весу шаровидный кактус — эхинокактус Грузона. В диаметре достигает полутора метров, а в весе — нескольких тонн.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Эхинокактус Грузона

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кактусёнок в серединке

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Щенок кактуса. Милый, правда?

Солнце сквозь эту листву не проглядывает: над стеклянной крышей — типичный питерский сероватый день.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Растения Ботанического сада

А эта «пальма» хорошо растёт в городских квартирах. Только не до таких размеров.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Растения Ботанического сада

А вот это растение называется «Сейба великолепная», оно родом из Бразилии. Когда оно вырастает, становится похоже на огромную бутыль, отчего и получило народное название «бутылочное дерево».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сейба великолепная (aka бутылочное дерево)

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Площадка для фотосессий

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Розовые орхидеи

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы в Ботаническом саду

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы в Ботаническом саду

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Орхидея фиолетовая

В тропическом парке.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Растения Ботанического сада

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Под пальмой

Розовая орхидея.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Розовая орхидея

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Каменная кладка с цветами

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Это, кстати, корни

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зелень Ботанического сада

Пошли водные растения.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зелень Ботанического сада

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бассейн номер 1

Местный бассейн тоже не лишён новогоднего оформления.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бассейн номер 1

Тут сразу тянет вспомнить что-нибудь из японской поэзии.

Как стонет от ветра банан,

Как падают капли в кадку,

Я слышу всю ночь напролёт

Мацуо Басё В хижине, крытой тростником.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бассейн номер 1

Бананы, кстати, зреют тут же.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

Возможно, бросать монетами в эту ракушку — не самая лучшая идея, но бросают.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Возможно, бросать монетами в эту ракушку — не самая лучшая идея, но бросают

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На этом дне монетки заметить сложно, поверхность вся покрыта водорослями.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Джунгли

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Фиолетовая орхидея

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Фиолетовая орхидея

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водопад

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Деревья в Ботсаду

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы

Оранжерея прекрасна. Красота, зелень, подвижнический труд людей, которые создают эту красоту и поддерживают. А когда выходишь наружу, то видишь с разительным контрастом, как снаружи выглядит пристанище всего этого кусочка целой планеты.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Здание оранжереи Ботанического сада Санкт-Петербурга, вид снаружи

Бедственное положение зданий петербургского Ботанического сада — старая и больная история, и вновь напомнить о ней будет не лишним. Особенно сейчас, когда такая серьезная ставка делается на развитие внутреннего туризма, было бы весьма впору привести гордость города и страны в соответствующее ее статусу состояние.