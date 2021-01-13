В тропики меня тянет и вне карантина, но я в них не езжу. А новогодние каникулы этого года в Петербурге отличились тем, что закрылись даже музеи, а из открытого оказался доступен Ботанический сад. И тропический маршрут оранжереи (субтропический остался на другой раз).

Запоминать все названия всех растений, которые встречаются на тропическом маршруте, дело для неботаника совершенно безнадежное. Кажется, их там тысячи. Но группы растений запомнить просто, например эпифиты, с которых мы начинаем прогулку по оранжерее.

Эпифиты — это такие растения, которые растут на других растениях. Не путать с паразитами: эпифиты от своих носителей никаких питательных веществ не получают. Эпифиты выглядят, как парящие гнёзда.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Тут даже видно название: аглаоморфа коронанс

У нас такое можно найти разве что в цветочных магазинах, а здесь растёт на берегу водоёма, с полным эффектом присутствия в естественной среде обитания. Хотя впечатление, что всё растёт само, мягко говоря, обманчиво.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы Ботанического сада
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы Ботанического сада
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы Ботанического сада

Сюда уже не подняться: проход закрыт.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Сюда уже не подняться: проход закрыт
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Пальмовый зонтик
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Орхидея и пика
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Запах у них слабый, но цветут красиво

Радостные фонарики физалиса украсят любое помещение, а в наших широтах их даже можно вырастить в саду.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Физалис

Тут уже чувствуешь себя, как в тропическом лесу.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Растения Ботсада

При входе в африканский сектор посетитель понимает: Новый год — он и в Африке Новый год.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Массивные опунции в два человеческих роста
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
При входе в африканский сектор посетитель понимает: Новый год — он и в Африке Новый год
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Новый год в Африке
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Немного концептуального декора

Зацвели тут не только орхидеи. Трогать такого пушистика не рекомендуется. У опунции полно невидимых глазу колючек, выковыривать которые из пальцев — особое удовольствие (нет, в оранжерее я их не гладила, это из прошлого опыта).

Такое бы — да на компьютер.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Такое бы — да на компьютер

Оказывается, опунции бывают ползучими.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Оказывается, опунции бывают ползучими

А агавы вполне себе колючи. Их название идёт от греческой мифологии и одноименной женщины, которая не поверила в божественное происхождение Диониса, за что тот ее покарал безумием. Современные мексиканцы делают из агавы текилу. И заменитель сахара.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Шип агавы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Агава

Это тоже агава, похожая на ядовитого инопланетного осьминога.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Агава

Ну, а это наш чемпион, первый по размеру и весу шаровидный кактус — эхинокактус Грузона. В диаметре достигает полутора метров, а в весе — нескольких тонн.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Эхинокактус Грузона
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Кактусёнок в серединке
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Щенок кактуса. Милый, правда?

Солнце сквозь эту листву не проглядывает: над стеклянной крышей — типичный питерский сероватый день.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Растения Ботанического сада

А эта «пальма» хорошо растёт в городских квартирах. Только не до таких размеров.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Растения Ботанического сада

А вот это растение называется «Сейба великолепная», оно родом из Бразилии. Когда оно вырастает, становится похоже на огромную бутыль, отчего и получило народное название «бутылочное дерево».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Сейба великолепная (aka бутылочное дерево)
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Площадка для фотосессий
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Розовые орхидеи
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы в Ботаническом саду
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы в Ботаническом саду
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Орхидея фиолетовая

В тропическом парке.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Растения Ботанического сада
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Под пальмой

Розовая орхидея.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Розовая орхидея
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Каменная кладка с цветами
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Это, кстати, корни
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Зелень Ботанического сада

Пошли водные растения.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Зелень Ботанического сада
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Бассейн номер 1

Местный бассейн тоже не лишён новогоднего оформления.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Бассейн номер 1

Тут сразу тянет вспомнить что-нибудь из японской поэзии.

Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролёт
В хижине, крытой тростником.
Мацуо Басё
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Бассейн номер 1

Бананы, кстати, зреют тут же.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Бананы

Возможно, бросать монетами в эту ракушку — не самая лучшая идея, но бросают.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Возможно, бросать монетами в эту ракушку — не самая лучшая идея, но бросают
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
На этом дне монетки заметить сложно, поверхность вся покрыта водорослями.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Джунгли
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Фиолетовая орхидея
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Фиолетовая орхидея
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Водопад
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Деревья в Ботсаду
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы

Оранжерея прекрасна. Красота, зелень, подвижнический труд людей, которые создают эту красоту и поддерживают. А когда выходишь наружу, то видишь с разительным контрастом, как снаружи выглядит пристанище всего этого кусочка целой планеты.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Здание оранжереи Ботанического сада Санкт-Петербурга, вид снаружи

Бедственное положение зданий петербургского Ботанического сада — старая и больная история, и вновь напомнить о ней будет не лишним. Особенно сейчас, когда такая серьезная ставка делается на развитие внутреннего туризма, было бы весьма впору привести гордость города и страны в соответствующее ее статусу состояние.