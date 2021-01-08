Волшебство льда и сказочные герои в новогоднем Тамбове — фоторепортаж
Традиционный фестиваль ледяных скульптур в усадьбе Асеевых в городе Тамбове в новогодние праздники посетил корреспондент ИА REGNUM. В этом году тема выставленных скульптур посвящена 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Сказочные герои из советских мультфильмов, созданные из больших кубов льда, установлены вокруг главного дома усадьбы.
Гости и жители Тамбова рассматривают персонажей, вспоминая название мультфильма. Здесь можно увидеть ледяных матрешек и богатыря, Емелю и щуку, львёнка и черепаху, смоляного бычка и, конечно, деда Мороза и Снегурочку. Ледяные скульптуры подсвечиваются разноцветным светом, это создает праздничное настроение и добавляет сказочного волшебства. Всего установлено 11 скульптур, рядом с которыми расположена информационная табличка с QR кодом.
На территории парка усадьбы устроены фотозоны для любителей запечатлеть себя и свою компанию на память. В этом году в парке ледяную горку не стали сооружать, в целях соблюдения ограничительных мер и сохранения социальной дистанции. Любители покататься на ледянках и ватрушках могут скатиться со склона на берегу реки Цна. Зима в этом году с минусовой температурой, что дало возможность залить катки не только на стадионах, но и в парке на открытом воздухе. На набережную приходят с удовольствием и дети, и взрослые покататься на коньках, с горки и просто прогуляться по украшенной новогодними гирляндами улице.
Центральные площади города по-новогоднему украшены разноцветными огнями, установлены к празднику ёлки и другие искусственные деревья и скульптуры. На центральных аллеях города и в парках можно встретить световые проволочные скульптуры на зимние темы: снеговики, олени, снежинки и разноцветные деревья, и праздничные новогодние ворота. Длинные гирлянды протянулись до самых макушек высоких, живых, растущих на улице елей, украшающих город и зимой, и летом.