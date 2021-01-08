Традиционный фестиваль ледяных скульптур в усадьбе Асеевых в городе Тамбове в новогодние праздники посетил корреспондент ИА REGNUM. В этом году тема выставленных скульптур посвящена 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Сказочные герои из советских мультфильмов, созданные из больших кубов льда, установлены вокруг главного дома усадьбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк в усадьбе Асеевых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разноцветная подсветка ледяных скульптур

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Гости и жители Тамбова рассматривают персонажей, вспоминая название мультфильма. Здесь можно увидеть ледяных матрешек и богатыря, Емелю и щуку, львёнка и черепаху, смоляного бычка и, конечно, деда Мороза и Снегурочку. Ледяные скульптуры подсвечиваются разноцветным светом, это создает праздничное настроение и добавляет сказочного волшебства. Всего установлено 11 скульптур, рядом с которыми расположена информационная табличка с QR кодом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотозона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мартышка, слон и попугай

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяная скульптура

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Львенок и черепашка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

На территории парка усадьбы устроены фотозоны для любителей запечатлеть себя и свою компанию на память. В этом году в парке ледяную горку не стали сооружать, в целях соблюдения ограничительных мер и сохранения социальной дистанции. Любители покататься на ледянках и ватрушках могут скатиться со склона на берегу реки Цна. Зима в этом году с минусовой температурой, что дало возможность залить катки не только на стадионах, но и в парке на открытом воздухе. На набережную приходят с удовольствием и дети, и взрослые покататься на коньках, с горки и просто прогуляться по украшенной новогодними гирляндами улице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодние ворота

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шары

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя афиша

Центральные площади города по-новогоднему украшены разноцветными огнями, установлены к празднику ёлки и другие искусственные деревья и скульптуры. На центральных аллеях города и в парках можно встретить световые проволочные скульптуры на зимние темы: снеговики, олени, снежинки и разноцветные деревья, и праздничные новогодние ворота. Длинные гирлянды протянулись до самых макушек высоких, живых, растущих на улице елей, украшающих город и зимой, и летом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшение новогодней елки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 2021 год

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка у ледового дворца «Кристалл»