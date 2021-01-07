В Екатеринбурге прошло Рождественское богослужение — фоторепортаж
7 января 2021
В Екатеринбурге в ночь с 6 на 7 января прошло общегородское Рождественское богослужение. Церемонию возглавил митрополит Евгений.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свято-Троицком кафедральный собор
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождество
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Божественная литургия прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время Рождественского богослужения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане ставят свечи