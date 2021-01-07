В Екатеринбурге в ночь с 6 на 7 января прошло общегородское Рождественское богослужение. Церемонию возглавил митрополит Евгений.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свято-Троицком кафедральный собор

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождество

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Божественная литургия прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений