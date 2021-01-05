Нижний Новгород встретил Новый год. Первые дни 2021 года сопровождались небольшими морозами и большим ажиотажем — по центральным улицам города гуляли десятки тысяч туристов и местных жителей.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Елка в Нижнем Новгороде

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: украшение у торгового центра «Небо»

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: площадь Максима Горького

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: «Ангел» на Большой Покровской

Григорий Михайлов ИА REGNUM Нижегородский аниматор в костюме ангела

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новогодний кассир

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: театр драмы на Большой Покровской

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: Дмитриевская башня Кремля

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: Аниматор удаленно развлекает юных нижегородцев: «Привет, я Тик-ток!»

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: Большой сквер