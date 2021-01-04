В Петербурге вслед за другими группами риска в понедельник, 4 января, начали вакцинировать от коронавируса и представителей СМИ. В вакцинации первой группы журналистов лично поучаствовал и корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в Северной столице к настоящему времени привили 6269 человек, из них 262 закончили цикл вакцинации полностью, получив обе дозы вакцины. Больше всего вакцинировано медработников — 2634 человека, на втором месте педагоги — 1999 вакцинированных.

Сотрудников СМИ прививали первой отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в поликлинике №24 Адмиралтейского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры перед вакцинацией

Весь процесс занимает около часа. При входе всем измеряют температуру, если она в пределах нормы — отправляют на вакцинацию. Осмотр врача, который должны пройти вакцинируемые, заключается в измерении пульса и содержания кислорода в крови (сатурации), а также в подписании согласия на прививку.

Дарья Драй ИА REGNUM Изучение анкеты перед вакцинацией

Дарья Драй ИА REGNUM Заполнение анкеты перед вакцинацией

Дарья Драй ИА REGNUM Пациенты в поликлинике в ожидании вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача

Также участники вакцинации должны письменно ответить на вопросы анкеты, где указать, болеют ли они, имели ли контакт с коронавирусными пациентами, болели ли COVID-19, испытывали ли признаки ОРВИ в последние 14 дней, делали ли прививку от гриппа или пневмококка, бывают ли у них аллергические реакции, есть ли хронические заболевания, а также какие лекарства они принимали в последние 30 дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение сатурации пульсоксиметром

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение уровня кислорода в крови

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение содержания кислорода в крови

Никаких дополнительных тестов — на коронавирус или наличие антител к нему — не проводится; о том, сделал ли их вакцинируемый самостоятельно, тоже не спрашивают. «Осмотренных» делят на пятерки и направляют в отдельный кабинет.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса

Дарья Драй ИА REGNUM В ожидании вакцинации от коронавируса

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра извлекает из морозильника вакцину от коронавируса

Вакцину врач достает из морозильника, и ей требуется еще 20 минут на разморозку. В связи с тем, что в одной упаковке содержится сразу пять доз, делают уколы сразу пятерым участникам. Корреспондент ИА REGNUM посчитал укол безболезненным, но почувствовал небольшое головокружение.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Упаковка вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Спустя несколько часов после прививки никаких тревожных или неприятных ощущений не возникло, помимо некоторой боли в руке — в месте, куда поставили укол, с «отдачей» в плечо, — а также усталости. Место укола немного жжет, но температура тела не поднялась.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

Дарья Драй ИА REGNUM Набор в шприц дозы вакцины

Дарья Драй ИА REGNUM Беседа с медиком перед вакцинацией

Дарья Драй ИА REGNUM Введение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") в шприце

Дарья Драй ИА REGNUM Введение вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Завершение процесса вакцинации

С инициативой о вакцинации журналистов в первой волне, вместе с медиками и учителями, в декабре 2020 года выступило региональное отделение Союза журналистов России. Его председатель Дмитрий Шерих обратился в комитет по здравоохранению Петербурга с просьбой включить сотрудников СМИ в перечень приоритетных групп для вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от COVID-19 — «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") производства петербургской компании BIOCAD

К вакцинации были допущены те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имеет обострения каких-либо заболеваний или признаков ОРВИ. Через 21 день сотрудников СМИ ждет ревакцинация — введение второй дозы.

«Важно в первую очередь обеспечить иммунную защиту тех групп населения, которые чаще всего контактируют с другими людьми. Среди них — журналисты», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что сделав прививку, сотрудники СМИ смогут лучше донести до жителей города точную информацию о вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса

На сегодняшний день в Петербурге приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень групп будет расширяться. Так, в новогодние каникулы ряд поликлиник смогли обеспечить запись на вакцинацию всех желающих.