В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась торжественная передача в состав ВМФ России головного корвета «Гремящий» проекта 20 385. Новейший корабль поступит на вооружение Тихоокеанского флота в начале 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаги расцвечивания на корвете «Гремящий»

В честь легендарного эсминца

Это второй корвет, который был сдан ВМФ на «Северных верфях» в 2020 году, но первый для своего проекта. Как отметил генеральный директор «Северных верфей» Игорь Орлов, корветы проекта 20 385 предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Также они необходимы для артиллерийской поддержки высадки десанта в ходе морских десантных операций. Корветы могут наносить ракетно-артиллерийские удары по кораблям и судам противника в море и базах. Кроме того, они пригодны для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония передачи корвета «Гремящий» ВМФ России на заводе «Северная верфь»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор «Северные верфи» Игорь Орлов

Свое название корвет «Гремящий» получил в честь легендарного эсминца №7 Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир, капитан 1-го ранга (позже контр-адмирал, — прим. ред.) Антон Гурин стал Героем Советского Союза.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные моряки и корвет «Гремящий» на судостроительном заводе «Северная верфь»

Дарья Драй ИА REGNUM Трап корвета «Гремящий»

Эсминец «Гремящий» прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Кроме того, он принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярных конвоев.

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Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» на судостроительном заводе «Северная верфь»

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» у причала завода «Северная верфь»

Как всё начиналось

Корвет «Гремящий» был заложен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года. По словам генерального директора АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Александра Шляхтенко, изначально на корвет в качестве главных двигателей предусматривалась установка немецких дизельных агрегатов компании MTU. Но из-за введенных в 2014 году санкций в отношении России на корабль были установлены дизельные агрегаты отечественного производства.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония передачи корвета «Гремящий» ВМФ России на заводе «Северная верфь»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор ЦКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко

«Он попал в самый тяжелый момент применения санкций. Он должен был быть другим, он частично должен был быть укомплектован лучшими в мире двигателями, которые в последний момент нам никто не дал. В итоге он перестраивался в процессе строительства. Сегодня он выглядит достойно, его основа — отечественная продукция. Двигатели — наши, они показали себя надежными, хорошими, показали все тактико-технические характеристики, — рассказал Шляхтенко. — Таких кораблей флот еще не видел».

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония передачи корвета «Гремящий» ВМФ России на заводе «Северная верфь»

По первоначальным планам, «Гремящий» должен был войти в состав Северного флота, но после спуска на воду 30 июня 2017 года было объявлено, что корабль войдет в состав Тихоокеанского флота.

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Дарья Драй ИА REGNUM Представители СМИ на корвете «Гремящий»

Дарья Драй ИА REGNUM Общее фото на память после передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Церемония запомнится

В морозный день 29 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага над корветом «Гремящий», который находится в настоящее время в Большом бассейне Невской губы, у причала «Северной верфи». Это важное событие, которое предваряет переход корабля в распоряжение ВМФ, прошло не так гладко, как ожидалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные моряки на церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Военные моряки на церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Военные моряки на церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Военные моряки на церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов

Во время подъема флага и исполнения гимна Российской Федерации военным духовым оркестром произошел инцидент, напомнивший всем о важности строгого соблюдения мер безопасности гражданскими лицами, оказавшимися на борту боевого корабля. Однако всё обошлось без серьезных последствий, и церемония принятия корабля во флот прошла в полном объеме, как и было запланировано.

Дарья Драй ИА REGNUM Поднятие флага во время церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Поднятие флага во время церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Поднятие флага во время церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Поднятие флага во время церемонии передачи корвета «Гремящий» ВМФ России

«В преддверии Нового года мы получаем совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль, — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. — Корвет проекта 20 385, разработанный «Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», является дальнейшим развитием проекта 20 380».

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход главкома ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий Военно-Морским флотом РФ Николай Евменов

Головной корвет нового типа отличается от кораблей предыдущего проекта удлиненным корпусом и универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14. Он заменил пусковые установки противокорабельных крылатых ракет «Уран». Благодаря ему экипаж сможет запускать сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», а также производить пуски новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

На корвете «Гремящий» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, а также ангар для противолодочного вертолета Ка-27.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония передачи корвета «Гремящий» ВМФ России на заводе «Северная верфь»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония передачи корвета «Гремящий» ВМФ России на заводе «Северная верфь»

Защитник рубежей

В ближайшее время корабль будет передислоцирован на Тихоокеанский флот. Для переброски на противоположный конец страны команде «Гремящего» понадобится время, чтобы подготовиться, поэтому все новогодние каникулы пройдут в сборах, а в январе экипаж отправится в сложный путь по зимней Атлантике и далее на Тихий океан — служить под Андреевским флагом.

«Выражаю уверенность, что экипаж с достоинством будет представлять этот флаг в любой точке Мирового океана», — подытожил адмирал Евменов.