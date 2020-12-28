Обещания, романтика и приключения в спектакле про Аладдина — фоторепортаж
«Волшебная лампа Аладдина» — один из самых красивых спектаклей Театра кукол Сергея Образцова, вошедший в «Золотую коллекцию» театра, отмечает свой 80-летний юбилей в этом году. Фоторепортаж ИА REGNUM с предновогоднего показа.
Кукольный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» — это восточный город с золотыми дворцами, волшебство чудесных превращений и сказочная фантастика. Грозный Джинн Кашкаш и величественный повелитель пустыни — лев. Романтическая любовь Аладдина и царевны Будур, ради которой горячий и смелый юноша вступил в борьбу с коварным и алчным визирем и преодолел все преграды.
Юные зрители очаровываются отважным бедняком Аладдином и чуть капризной, как и положено дочери султана, но прекрасной Будур, и перед глазами открываются пещеры с сокровищами, вырастают узорчатые строения. Взрослые на спектакле прислушиваются к нестареющим от эпохи к эпохе словам. Любопытно, как разные поколения зрителей реагируют на рефреном звучащие в спектакле слова: «Запомни свое обещание». Или на слова о стремлении к власти.
Театральный режиссер и заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Михайловна Образцова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своей историей, связанной со спектаклем «Волшебная лампа Аладдина». Она является внучкой знаменитого режиссера, и ее жизнь с самого раннего детства связана с театром.
«Я смотрела этот спектакль с самого раннего детства, так как моя мама — заслуженная артистка СССР Наталья Сергеевна Образцова — играла в этом спектакле. Как многих детей, меня не с кем было оставить дома, поэтому брали с собой. Я видела самых первых исполнителей спектакля: потрясающего актера и автора этого театра Евгения Вениаминовича Сперанского, который замечательно играл Аладдина. Часто ездила на гастроли и много раз смотрела спектакль из зрительного зала и сзади, где сидела с мамой. Правда, дедушка не разрешал детям до пяти лет приходить на спектакли, и поэтому нас, детей до пяти лет, тайно приводили в театр. Я очень гордилась, что мама играла сначала Зейнаб, а потом Будур. Потом пришел в театр Валерий Гаркалин и стал играть Аладдина. Они играли с мамой в паре, и когда встречались в коридоре, то приветствовали друг друга: «Здравствуй Будур!» — «Здравствуй Аладдин». И еще играл Аладдина замечательный актер Виктор Рябов, которого уже сейчас нет. Потрясающие создатели: художник театра Тузлуков, у которого учился мой папа, и композитор Теплицкий, написавший просто в «десятку» замечательную музыку».
«Секрет успеха и долголетия спектакля «Волшебная лампа Аладдина» в таланте людей, его создавших. Спектакль долго игрался для взрослых в начале создания театра. Это было чудом, когда появился театр кукол такого масштаба в стране. Люди хотели смотреть на это чудо, когда куклы становятся живыми людьми и речь о любви. Взрослые и сейчас часто ходят в театр не только с детьми, но и без детей. Для взрослых всегда раньше ставилась сатира и юмор. «Божественная комедия», «Дон Жуан», «Ноев ковчег», «И-го-го» — всё это сатира», — отметила Екатерина Образцова.
«Михоэлс как-то сказал мне, что стиль — это быт, но, зная Михоэлса и его спектакли, я понимал, что он подразумевал не натуралистическую имитацию быта, а предельное выражение бытовых характеристик данной эпохи, данного народа. И естественно, что, создавая «Волшебную лампу Аладдина», художник Тузлуков опирался и в куклах, и в декорациях на характеристики Востока», — вспоминал в книге «Моя профессия» Образцов.
Спектакль «Волшебная лампа…» в техническом плане играли только с тростевыми куклами. Когда к голове и к кистям рук крепятся трости, с помощью которых персонажем управляет актер, а если необходимо, то и вдвоем, что делает кукольную пластику намного интереснее.
Благодаря Тузлукову в спектакле появилась и другая техническая особенность — двухплановая ширма (одна выше и дальше другой). Она помогала менять декорации быстро сменявших друг друга картин действия и сделала саму картинку спектакля объемнее. Так и играют — уже больше 70 лет. И какие бы ни были возможности у кинематографа, когда сказка со всеми ее и чУдными, и чуднЫми событиями каждый раз рождается здесь и сейчас, часто это производит большее впечатление.
Ближайшие показы состоятся в Театре кукол имени Сергея Образцова 4, 23 января в 2021 году.