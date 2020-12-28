«Волшебная лампа Аладдина» — один из самых красивых спектаклей Театра кукол Сергея Образцова, вошедший в «Золотую коллекцию» театра, отмечает свой 80-летний юбилей в этом году. Фоторепортаж ИА REGNUM с предновогоднего показа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Султан

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аладдин и Будур

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Визирь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Кукольный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» — это восточный город с золотыми дворцами, волшебство чудесных превращений и сказочная фантастика. Грозный Джинн Кашкаш и величественный повелитель пустыни — лев. Романтическая любовь Аладдина и царевны Будур, ради которой горячий и смелый юноша вступил в борьбу с коварным и алчным визирем и преодолел все преграды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукольный спектакль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Темница

Юные зрители очаровываются отважным бедняком Аладдином и чуть капризной, как и положено дочери султана, но прекрасной Будур, и перед глазами открываются пещеры с сокровищами, вырастают узорчатые строения. Взрослые на спектакле прислушиваются к нестареющим от эпохи к эпохе словам. Любопытно, как разные поколения зрителей реагируют на рефреном звучащие в спектакле слова: «Запомни свое обещание». Или на слова о стремлении к власти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джинн

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотой замок Аладдина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аладдин

Театральный режиссер и заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Михайловна Образцова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своей историей, связанной со спектаклем «Волшебная лампа Аладдина». Она является внучкой знаменитого режиссера, и ее жизнь с самого раннего детства связана с театром.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проводы на охоту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арфа

«Я смотрела этот спектакль с самого раннего детства, так как моя мама — заслуженная артистка СССР Наталья Сергеевна Образцова — играла в этом спектакле. Как многих детей, меня не с кем было оставить дома, поэтому брали с собой. Я видела самых первых исполнителей спектакля: потрясающего актера и автора этого театра Евгения Вениаминовича Сперанского, который замечательно играл Аладдина. Часто ездила на гастроли и много раз смотрела спектакль из зрительного зала и сзади, где сидела с мамой. Правда, дедушка не разрешал детям до пяти лет приходить на спектакли, и поэтому нас, детей до пяти лет, тайно приводили в театр. Я очень гордилась, что мама играла сначала Зейнаб, а потом Будур. Потом пришел в театр Валерий Гаркалин и стал играть Аладдина. Они играли с мамой в паре, и когда встречались в коридоре, то приветствовали друг друга: «Здравствуй Будур!» — «Здравствуй Аладдин». И еще играл Аладдина замечательный актер Виктор Рябов, которого уже сейчас нет. Потрясающие создатели: художник театра Тузлуков, у которого учился мой папа, и композитор Теплицкий, написавший просто в «десятку» замечательную музыку».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закулисье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джинн

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закулисье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры разбирают декорации спектакля

«Секрет успеха и долголетия спектакля «Волшебная лампа Аладдина» в таланте людей, его создавших. Спектакль долго игрался для взрослых в начале создания театра. Это было чудом, когда появился театр кукол такого масштаба в стране. Люди хотели смотреть на это чудо, когда куклы становятся живыми людьми и речь о любви. Взрослые и сейчас часто ходят в театр не только с детьми, но и без детей. Для взрослых всегда раньше ставилась сатира и юмор. «Божественная комедия», «Дон Жуан», «Ноев ковчег», «И-го-го» — всё это сатира», — отметила Екатерина Образцова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Образцова

«Михоэлс как-то сказал мне, что стиль — это быт, но, зная Михоэлса и его спектакли, я понимал, что он подразумевал не натуралистическую имитацию быта, а предельное выражение бытовых характеристик данной эпохи, данного народа. И естественно, что, создавая «Волшебную лампу Аладдина», художник Тузлуков опирался и в куклах, и в декорациях на характеристики Востока», — вспоминал в книге «Моя профессия» Образцов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снеговик на елке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя разминка для детей в театре Образцова

Спектакль «Волшебная лампа…» в техническом плане играли только с тростевыми куклами. Когда к голове и к кистям рук крепятся трости, с помощью которых персонажем управляет актер, а если необходимо, то и вдвоем, что делает кукольную пластику намного интереснее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дезинфекция рук

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя почта в театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр кукол имени Образцова

Благодаря Тузлукову в спектакле появилась и другая техническая особенность — двухплановая ширма (одна выше и дальше другой). Она помогала менять декорации быстро сменявших друг друга картин действия и сделала саму картинку спектакля объемнее. Так и играют — уже больше 70 лет. И какие бы ни были возможности у кинематографа, когда сказка со всеми ее и чУдными, и чуднЫми событиями каждый раз рождается здесь и сейчас, часто это производит большее впечатление.

Ближайшие показы состоятся в Театре кукол имени Сергея Образцова 4, 23 января в 2021 году.