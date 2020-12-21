По Кольцевой линии Московского метрополитена 21 декабря начал курсировать новогодний поезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Дед Мороз торжественно запустил новогодний поезд на маршрут
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дед Мороз в метро

В этом году поезд серии «Ёж» к празднику украсили еловыми ветками, гирляндами, рисунками и игрушками. В торжественной церемонии запуска принял участие Дед Мороз.

Скоро по улицам поедут трамваи и электробусы, а уже сегодня наш новогодний метро поезд поехал под землей. Он будет ходить до 8 января включительно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд серии «Ёж»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Московский метрополитен с 2016 года ежегодно выпускает праздничный состав в канун Нового года. Прокатиться в новогоднем поезде можно уже с сегодняшнего дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
  • поезд прибывает на каждую станцию Кольцевой линии примерно каждые 30 минут
  • в будние дни состав выходит в 6:47 на станции Краснопресненская и до 21:00 курсирует по линии
  • в выходные дни поезд отправляется со станции Краснопресненская в 8:30, а завершает маршрут на станции «Белорусская» в 19:27
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Напомним, в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро