По Кольцевой линии Московского метрополитена 21 декабря начал курсировать новогодний поезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз торжественно запустил новогодний поезд на маршрут

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз в метро

В этом году поезд серии «Ёж» к празднику украсили еловыми ветками, гирляндами, рисунками и игрушками. В торжественной церемонии запуска принял участие Дед Мороз.

Скоро по улицам поедут трамваи и электробусы, а уже сегодня наш новогодний метро поезд поехал под землей. Он будет ходить до 8 января включительно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд серии «Ёж»

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Московский метрополитен с 2016 года ежегодно выпускает праздничный состав в канун Нового года. Прокатиться в новогоднем поезде можно уже с сегодняшнего дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

поезд прибывает на каждую станцию Кольцевой линии примерно каждые 30 минут

в будние дни состав выходит в 6:47 на станции Краснопресненская и до 21:00 курсирует по линии

в выходные дни поезд отправляется со станции Краснопресненская в 8:30, а завершает маршрут на станции «Белорусская» в 19:27

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро

Напомним, в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.