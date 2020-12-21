Новогодний поезд запустили на кольцевой линии московского метро — фото
По Кольцевой линии Московского метрополитена 21 декабря начал курсировать новогодний поезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В этом году поезд серии «Ёж» к празднику украсили еловыми ветками, гирляндами, рисунками и игрушками. В торжественной церемонии запуска принял участие Дед Мороз.
Скоро по улицам поедут трамваи и электробусы, а уже сегодня наш новогодний метро поезд поехал под землей. Он будет ходить до 8 января включительно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Московский метрополитен с 2016 года ежегодно выпускает праздничный состав в канун Нового года. Прокатиться в новогоднем поезде можно уже с сегодняшнего дня.
- поезд прибывает на каждую станцию Кольцевой линии примерно каждые 30 минут
- в будние дни состав выходит в 6:47 на станции Краснопресненская и до 21:00 курсирует по линии
- в выходные дни поезд отправляется со станции Краснопресненская в 8:30, а завершает маршрут на станции «Белорусская» в 19:27
Напомним, в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.