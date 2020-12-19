Вечер памяти театрального художника и мультипликатора Сергея Алимова прошел в Театре кукол имени Сергея Образцова. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Гости театра, актеры и куклы почтили память театрального художника, мультипликатора, иллюстратора народного художника России Сергея Алимова, который ушел из жизни 17 декабря 2019 года. Почти двадцать лет он являлся главным художником театра кукол и поставил в нем девять спектаклей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кадр из видео. Лев Бонифаций

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитата из памятного видео

«Папа льва Бонифация» — так раньше представляли народного художника России Сергея Алимова. Так как он является художником-постановщиком рисованного советского мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация», премьера которого состоялась в 1965 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

«Куклы театральные проигрывают в дизайне интерьерным куклам. Театральных кукол надо видеть на сцене, а ещё интереснее смотреть то, что происходит за ширмой. Они лежат за ширмой не живые, и оживают только вместе с актером», — поделилась директор музея кукол в театре Образцова Марина Назарова.

«В кукле есть что-то мистическое, она погружена в пространство, видна со всех сторон, двигается как живое существо. В этом-то ее главная мистическая тайна»,— говорил Сергей Алимов о куклах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы Сергея Алимова

Екатерина Образцова на вечере памяти сказала теплые слова о Сергее Алимове. Юный художник девятилетний Иван подарил театру живописно написанный маслом портрет с фотографии Сергея Алимова. Он познакомился с самим художником в театре и стал поклонником его творчества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Образцова и портрет Сергея Алимова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Образцова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет Сергея Алимова и юный художник Иван

Куклы, созданные художником Сергеем Алимовым, вместе с актерами прошли парадом перед зрительным залом и выстроились в один ряд вдоль сцены. Среди кукол можно было узнать грациозную королеву лилипутов, трех поросят и страшного серого Волка в черных очках. Здесь же стояли куклы Винни, Ослик, проказливые черти, Дон Кихот и барон Мюнхгаузен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

«Вот сейчас вышла маленькая толика тех кукол, которых собственноручно расписал Сергей Александрович Алимов. Он приходил на лепку и поправлял лица создаваемых кукол. Он был уникальным человеком, таких людей все меньше и меньше становится. Это человек высокого вкуса, компромиссный в искусстве, высокого интеллекта и потрясающих знаний», — сказала Екатерина Образцова режиссер-постановщик театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дон Кихот

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дон Кихот

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Санчо

Вечер продолжился спектаклем «Дон Кихот» в постановке Екатерины Образцовой. Художественное оформление спектакля о Дон Кихоте — благородном рыцаре, всю свою жизнь посвятившему борьбе с несправедливостью, — было создано Сергеем Алимовым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»

«Динамика спектакля очень завораживает. Все происходит очень быстро, не успеваешь следить за всеми актерами. Смотришь на одного, а с другой стороны сцены уже что-то происходит»,— поделилась зрительница Валерия во время антракта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Дон Кихот»