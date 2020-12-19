Парад кукол Сергея Алимова и спектакль «Дон Кихот» в театре Образцова: фото
Вечер памяти театрального художника и мультипликатора Сергея Алимова прошел в Театре кукол имени Сергея Образцова. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
Гости театра, актеры и куклы почтили память театрального художника, мультипликатора, иллюстратора народного художника России Сергея Алимова, который ушел из жизни 17 декабря 2019 года. Почти двадцать лет он являлся главным художником театра кукол и поставил в нем девять спектаклей.
«Папа льва Бонифация» — так раньше представляли народного художника России Сергея Алимова. Так как он является художником-постановщиком рисованного советского мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация», премьера которого состоялась в 1965 году.
«Куклы театральные проигрывают в дизайне интерьерным куклам. Театральных кукол надо видеть на сцене, а ещё интереснее смотреть то, что происходит за ширмой. Они лежат за ширмой не живые, и оживают только вместе с актером», — поделилась директор музея кукол в театре Образцова Марина Назарова.
«В кукле есть что-то мистическое, она погружена в пространство, видна со всех сторон, двигается как живое существо. В этом-то ее главная мистическая тайна»,— говорил Сергей Алимов о куклах.
Екатерина Образцова на вечере памяти сказала теплые слова о Сергее Алимове. Юный художник девятилетний Иван подарил театру живописно написанный маслом портрет с фотографии Сергея Алимова. Он познакомился с самим художником в театре и стал поклонником его творчества.
Куклы, созданные художником Сергеем Алимовым, вместе с актерами прошли парадом перед зрительным залом и выстроились в один ряд вдоль сцены. Среди кукол можно было узнать грациозную королеву лилипутов, трех поросят и страшного серого Волка в черных очках. Здесь же стояли куклы Винни, Ослик, проказливые черти, Дон Кихот и барон Мюнхгаузен.
«Вот сейчас вышла маленькая толика тех кукол, которых собственноручно расписал Сергей Александрович Алимов. Он приходил на лепку и поправлял лица создаваемых кукол. Он был уникальным человеком, таких людей все меньше и меньше становится. Это человек высокого вкуса, компромиссный в искусстве, высокого интеллекта и потрясающих знаний», — сказала Екатерина Образцова режиссер-постановщик театра.
Вечер продолжился спектаклем «Дон Кихот» в постановке Екатерины Образцовой. Художественное оформление спектакля о Дон Кихоте — благородном рыцаре, всю свою жизнь посвятившему борьбе с несправедливостью, — было создано Сергеем Алимовым.
«Динамика спектакля очень завораживает. Все происходит очень быстро, не успеваешь следить за всеми актерами. Смотришь на одного, а с другой стороны сцены уже что-то происходит»,— поделилась зрительница Валерия во время антракта.