В Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в четверг, 17 декабря, представили журналистам ходовой предсерийный образец компактного городского электромобиля «КАМА-1».

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» в корпусе «Технополис Политех» в СПбПУ

В очень сжатые, по стандартам мирового автомобилестроения, сроки — всего за два года — учеными и инженерами Политеха был разработан и изготовлен полнофункциональный образец малогабаритного электромобиля категории М1. «КАМА-1». Он стал первым российским электромобилем данной категории, разработанным не на имевшейся основе, не на базе обычного автомобиля, а полностью «с нуля».

Электромобиль «Кама-1» соответствует всем международным требованиям и стандартам для такого транспорта. Электромобиль способен проезжать более 250 км без подзарядки, разгоняться до 150 км/ч и выдерживать мороз до — 50˚С.

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» в корпусе «Технополис Политех» в СПбПУ

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» в корпусе «Технополис Политех» в СПбПУ

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» в корпусе «Технополис Политех» в СПбПУ

Как отмечают в Политехе, в основе разработки электромобиля лежат так называемые технологии цифровых двойников (Digital Twins) и наукоемких платформенных решений. Имеющаяся в распоряжении Политеха универсальная модульная платформа проектирования электротранспорта позволяет создавать самые разные образцы техники — от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фара электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Предсерийный образец электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Предсерийный образец электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Предсерийный образец электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Гнездо для зарядки электромобиля «КАМА-1»

Проект реализован в «Центре компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ на основе уникальных платформенных решений собственной разработки.

Дарья Драй ИА REGNUM Предсерийный образец электромобиля «КАМА-1»

Финансовую поддержку разработчикам оказало Министерство науки и высшего образования РФ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».

Дарья Драй ИА REGNUM Фара электромобиля «КАМА-1»

Индустриальным партнером проекта стало ПАО «КАМАЗ» — чем и объясняется имя электромобиля. Представленный образец полностью подготовлен к серийному производству. Подавляющее большинство деталей нового электромобиля — отечественного производства.

Дарья Драй ИА REGNUM Капот электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Салон электромобиля «КАМА-1»

Дарья Драй ИА REGNUM Фара электромобиля «КАМА-1»

Добавим, что в Петербурге в рамках поддержки новых видов транспорта на пять лет планируется освободить от транспортного налога владельцев электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе.