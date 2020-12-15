Как готовят лёд для новогоднего городка Екатеринбурга: фоторепортаж
15 декабря 2020
В Екатеринбурге новогодние праздники пройдут как и по всей России — в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее совсем от праздника власти решили не отказываться. В центре города, на Площади 1905 года, появится ледовый городок.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Распил льда
Лёд для новогодних объектов заготавливают недалеко от Екатеринбурга, на Северском гранитном карьере.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Движение льда по полынье
Алексей Колчин ИА REGNUM
Движение льда по полынье
Алексей Колчин ИА REGNUM
Движение льда по полынье
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погрузка стопок льда для транспортировки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погрузка стопок льда для транспортировки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие во время транспортировки льда по воде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Разбивка отходов на меньшие куски
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полынья на Северском карьере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участок, с которого выпилили лед