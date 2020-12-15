В Екатеринбурге новогодние праздники пройдут как и по всей России — в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее совсем от праздника власти решили не отказываться. В центре города, на Площади 1905 года, появится ледовый городок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Распил льда

Лёд для новогодних объектов заготавливают недалеко от Екатеринбурга, на Северском гранитном карьере.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Алексей Колчин ИА REGNUM Погрузка стопок льда для транспортировки

Алексей Колчин ИА REGNUM Погрузка стопок льда для транспортировки

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие во время транспортировки льда по воде

Алексей Колчин ИА REGNUM Разбивка отходов на меньшие куски

Алексей Колчин ИА REGNUM Полынья на Северском карьере