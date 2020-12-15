Сильный снегопад прошел в Москве и Московской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с улиц Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожки расчищены от снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кормушка для птиц

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шиповник

Накануне, 14 декабря, в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. За ночь выпало около 10 процентов месячной нормы осадков, это примерно 5 миллиметров осадков. В Подмосковье местами прошел сильный снег и выпало до 8 миллиметров осадков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елочные игрушки на елке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забытая варежка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Качели под снегом

Наибольшее количество осадков выпало на западе области, в первую очередь обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты движения транспорта и подъезды к социально значимым местам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дороге

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробки на дороге

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тротуар в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога в снегу

В течение дня, 15 декабря, в регионе снова ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 3−6 градусов мороза, ночью 5−6 градусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодые сосны под снегом