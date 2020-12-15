Московский регион замело снегом — фоторепортаж
15 декабря 2020
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Сильный снегопад прошел в Москве и Московской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с улиц Подмосковья.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожки расчищены от снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кормушка для птиц
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шиповник
Накануне, 14 декабря, в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. За ночь выпало около 10 процентов месячной нормы осадков, это примерно 5 миллиметров осадков. В Подмосковье местами прошел сильный снег и выпало до 8 миллиметров осадков.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Машина в снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Машины в снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Машина в снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворник
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Елочные игрушки на елке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя елка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Забытая варежка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Качели под снегом
Наибольшее количество осадков выпало на западе области, в первую очередь обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты движения транспорта и подъезды к социально значимым местам.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег на дороге
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пробки на дороге
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворник
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тротуар в снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорога в снегу
В течение дня, 15 декабря, в регионе снова ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 3−6 градусов мороза, ночью 5−6 градусов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодые сосны под снегом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На прогулке