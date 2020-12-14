В Одинцовском городском округе завершается второй этап благоустройства работы парка Казимира Малевича, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Открытие парка планируется в 2021 году.

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура Григория Орехова при входе в парк Малевича

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура Григория Орехова при входе в парк Малевича

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура Григория Орехова при входе в парк Малевича

На сегодняшний день уже готовы волейбольные площадки, павильоны проката и кафе, проложены 12 км дорожек для пешеходов и велосипедистов. В парке появились система уличного освещения, парковый павильон, воркаут-комплекс, а так же система видеонаблюдения и 5 туалетных модулей. На территории установлены лавочки для отдыха, мусорные урны и навигационные указатели. Сейчас проходит заключительный этап внутренней отделки парковых строений и павильонов. Также в разработке находится система многоуровневого водопада, который, по словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, станет первым искусственным водопадом такого масштаба в Московской области. Парковая площадь составляет 370 гектаров.

Василий Иванов ИА REGNUM Навигационный указатель в парке

Василий Иванов ИА REGNUM В парке Казимира Малевича

Василий Иванов ИА REGNUM Тротуарная плитка в парке Казимира Малевича

Вход в парк украшает произведение известного отечественного скульптора Григория Орехова, представляющая собой зеркальное созвучие двух массивных кубов.

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура Григория Орехова при входе в парк Малевича

Василий Иванов ИА REGNUM Информационный щит в парке Казимира Малевича

Василий Иванов ИА REGNUM Часть территории ещё закрыта

Выбор места не был случайным. Район почти завершенного парка тесно связан с историей жизни самого художника. Здесь, в близлежащей Немчиновке, Малевич жил в непростой период своей жизни с 1917 по 1919 гг. Здесь же неподалеку он был похоронен.

Напомним, работы по благоустройству парка начались в июле 2019 года. Часть инфраструктуры уже доступна для посещений.