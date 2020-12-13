В Московском художественном академическом театре имени Горького состоялась премьера спектакля «Лавр» по одноименной книге Евгения Водолазкина. Фоторепортаж ИА REGNUM с премьеры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Певцов

История о святом праведнике и чудотворце рассказывается в повествовательной форме. Спектакль начинается с отрочества Арсения, которого воспитал целитель Христофор. От него Арсений получил знания врачевания. Но, став причиной смерти своей тайной возлюбленной, которая умирает во время родов без причастия, он свою жизнь посвятил служению людям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никита Кошеваров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович в роли старца Никандра

Спектакль «Лавр» в постановке Эдуарда Боякова — это первое житие, рассказанное театральным языком. Спектакль поставлен в повествовательной форме. Одной из основных составляющих спектакля является живая музыка. В спектакле главные роли исполняют: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Алиса Гребенщикова, Евгений Кананыхин, Валентин Клементьев и десятилетний Никита Кошеваров в роли отрока Арсения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин в роли Рукинца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин в роли Рукинца

«Мы живём на земле, которая культивировалась православными людьми в течение тысячелетия, люди верили в Бога, в эту духовную практику, в эти ритуалы, в эту литургию, в эту антропологию, в этот духовный путь», — говорит режиссер спектакля Эдуард Бояков. Поэтому «Лавр» — это движение навстречу к самим себе. Спектакль рассказывает о духовном пути главного героя, о разных людях, живших в пятнадцатом веке, о сложностях земного пути и их преодолении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алиса Гребенщикова в роли Устины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алиса Гребенщикова в роли Устины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алиса Гребенщикова в роли Устины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова

«Поучаствовать в сценической постановке романа я посчитал для себя обязательным, у меня просто не было других вариантов — великий роман, потрясающий современный писатель. Я думаю, этот спектакль поспособствует тому, что молодежь заинтересуется русским средневековьем, о котором почти ничего не написано в нашей литературе, а это часть нашего бытия, нашей истории. И спасибо всем, кто смотрел в театре на меня добрыми глазами»,— рассказал народный артист Дмитрий Певцов, исполнявший роли рассказчика и Лавра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович в роли старца Никандра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Кананыхин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

«Я не знаю, почему режиссер пошел на такой риск и пригласил меня в эту постановку, это был этюд на преодоление. Но то, что сегодня произошло на сцене, — это именно то, по чему я безмерно скучал…», — поделился народный артист Леонид Якубович, исполнявший в спектакле роль старца Никандра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Лавр»

«Театр меняется, становится молодежным, живым. Для меня этот спектакль стал настоящим вызовом: что-то невероятное. Я благодарен Эдуарду Боякову, что он пошел на такой риск и взял меня на главную роль. Когда я столкнулся с материалом, я подумал — где я и где этот святой?» — рассказал об участии в спектакле Евгений Кананыхин, исполнитель роли Рукинца и Устина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Водолазкин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валентин Клементьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никита Кошеваров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович