Военнослужащие Министерства обороны завершили возведение пяти автодорожных мостов на территории Тульской области. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин 12 декабря торжественно открыли движение по переправе через реку Пениковка в г. Белёве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый Прохоровский мост через реку Пениковка

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр на торжественной церемонии открытия моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр на торжественной церемонии открытия моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

Прохоровский мост через реку Пениковка ранее находился в аварийном состоянии. Кроме него, ещё четыре моста появились через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через водную преграду в деревне Грибовка. Протяжённость мостовых переходов от 12 до 75 метров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Почётный караул на торжественной церемонии открытия моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин осматривают объект

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин и Дмитрий Булгаков

Новые мосты обеспечили круглогодичную транспортную доступность между социально-значимыми объектами двенадцати населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек. Возведение переправ проводилось в рамках тактико-специальных учений 69-й отдельной бригадой материально-технического обеспечения Западного военного округа по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Мы написали обращение в адрес министра обороны и по его решению высадился десант из двух батальонов, который в кратчайшие сроки сделал 5 мостовых переправ. За этот год Министерство обороны возвело уже 10 переправ на территории нашего региона».

«Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы — в том числе в Тульской области», — отметил Дюмин.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, за последние два года в Тульской области силами военнослужащих было возведено 19 мостовых переходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

«Мы выполнили очередную задачу министра обороны Сергея Шойгу, построили 5 мостов и сдаём их в эксплуатацию. Всего на территории Тульской области мы построили 19 мостов и связали 40 населенных пунктов».

Он также подчеркнул, что «объекты были «закончены со значительным опережением графика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохождение техники по новому мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохоровский мост в Белёве

Дарья Антонова ИА REGNUM Местные жители ждут запуска моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

В ходе торжественной церемонии местные жители поблагодарили Министерство обороны РФ и губернатора за возведение мостовых переходов и пожаловались на отсутствие пешеходных дорожек. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков откликнулся на просьбы и заверил, что Вооруженные силы сделают тротуар.

«Сделаем тротуар до Нового года», — заявил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Местные жители

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие движения по Прохоровскому мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители Белёва

Отметим, Вооруженные силы России возвели мосты не только в Тульской области, но и во многих других регионах страны.

«В Курской области мосты построили, на Дальнем Востоке, в Костроме, вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями по всей территории страны не меньше 200 мостов таких построено», — напомнил Булгаков.